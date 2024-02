Le nombre de personnes souffrant de faim aiguë au Soudan, a doublé au cours de l'année écoulée, a déclaré vendredi le Programme alimentaire mondial (PAM).

"La situation au Soudan aujourd'hui n'est rien de moins que catastrophique", a affirmé Eddie Rowe, le Représentant et Directeur de pays du PAM au Soudan, notant que près de 18 millions de personnes à travers le pays sont actuellement confrontées à une faim aiguë.

On estime à cinq millions le nombre de personnes souffrant d'une situation d'urgence due au conflit dans diverses régions.

"Le PAM a de la nourriture au Soudan, mais le manque d'accès humanitaire et d'autres obstacles inutiles ralentissent les opérations et nous empêchent d'apporter une aide vitale aux personnes qui ont le plus besoin de notre soutien", a précisé M. Rowe.

L'armée soudanaise et les Forces de sécurité rapide (RSF) sont en conflit depuis avril dernier. Le PAM exhorte les parties au conflit à fournir des garanties de sécurité immédiates afin qu'il puisse atteindre les millions de personnes dans le besoin.

Par ailleurs, l'agence des Nations unies a mis en garde à plusieurs reprises contre "une catastrophe alimentaire imminente" au Soudan, où elle a aidé plus de 6,5 millions de personnes depuis que le conflit a éclaté.

"Les deux parties à ce terrible conflit doivent regarder au-delà du champ de bataille et permettre aux organisations humanitaires d'opérer", a affirmé M. Rowe.

"Pour cela, nous avons besoin d'une liberté de mouvement sans entrave, y compris à travers les lignes de conflit, afin d'aider les personnes qui en ont désespérément besoin en ce moment, où qu'elles se trouvent", a précisé le responsable du PAM.