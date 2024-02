Le 3ème Salon international de la santé et du tourisme médical «Amtex 2024», inauguré jeudi à Alger, ambitionne de promouvoir le tourisme médical en Algérie. Placée sous le haut patronnage du ministre la Santé, cette édition promet d’»explorer les opportunités et les avancées extraordinaires du tourisme médical, l’objectif étant de promouvoir ce créneau en Algérie», a indiqué son directeur, M. Yassar Badour, relevant le «potentiel important» que le pays offre dans ce domaine.

Il a souligné que le pays «dispose d’un potentiel important de structures de santé qui sont en mesure de prendre en charge des patients étrangers». Cet évènement qui dure 3 jours, a-t-il ajouté, offre une «plate-forme unique» aux professionnels de la santé et aux agences spécialisées en tourisme médical pour établir des «partenariats fructueux».

Organisé par Pharmex communication, le Salon se tient sous la thématique «Optimiser les structures de santé pour une meilleure prise en charge des patients» et accueille 30 exposants et 60 participants nationaux et étrangers issus de 18 pays, activant dans les domaines de la santé et du tourisme médical. Les organisateurs de «Amtex 2024» ont programmé des conférences thématiques, ateliers, Master Class et rencontres B2B et B2C destinés aux professionnels de la santé mais aussi aux malades.