Des participants à une journée d’étude sur «les techniques d’analyses des aliments et des produits chimiques et le rôle des laboratoires dans le renforcement du système économique et sanitaire» ont mis l’accent, jeudi à Alger, sur la contribution de ces laboratoires à la promotion du produit national, des exportations hors hydrocarbures et de la santé publique.

Organisée par l’Association algérienne des laboratoires d’essais et d’analyses de qualité en partenariat avec la Fédération algérienne des consommateurs (FAC) sous le patronage du ministère de la Santé et du ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, les participants à cette journée d’étude ont indiqué que la mise en conformité des produits nationaux après les essais en laboratoires était à même d’assurer des produits qui répondent aux normes internationales, ce qui facilite leur accès aux marchés mondiaux. Intervenant à cette occasion, le maître de conférence et directeur du Centre de recherche en technologies agro-alimentaires (CRTAA) de Béjaia, Madani Khodir a souligné que les laboratoires d’essais s’assuraient de la conformité du produit local aux normes en vigueur, notamment à travers les tests scientifiques qui fournissent des résultats exacts, permettant aux opérateurs économiques d’évaluer leurs produits sans avoir recours aux laboratoires à l’étranger.

Aussi, M. Khodir a mis l’accent sur l’impératif d’investir dans le capital humain dans les différentes spécialités, tout en effectuant des examens scientifiques minutieux propres à chaque produit. «La forte présence de ces laboratoires, qui s’alignent avec les mutations mondiales, aura un impact positif sur le produit algérien qui réussira à accéder facilement au marché mondial», a-t-il soutenu. Pour sa part, le président de la fédération algérienne des consommateurs, Zaki Heriz a appelé à la nécessité d’investir dans le capital humain notamment les jeunes diplômés universitaires, et de contribuer à la réduction de la facture d’importation d’outils de travail, de substrats de culture et de produits chimiques. Il a, à cet égard, souligné la nécessité d’encourager les startups à investir dans ce domaine et de les inciter à s’orienter vers de nouvelles spécialités pour maîtriser les substances chimiques utilisées.

De son côté, la représentante du Centre national de toxicologie, relevant du ministère de la Santé, Farah Baroudi, a affirmé que le centre œuvre en coordination avec divers secteurs activant dans ce domaine à travers un contrôle régulier des compléments alimentaires avant leur mise sur le marché.

La journée d’étude a mis en avant la nécessité d’élaborer un programme national pour la réhabilitation et l’accréditation des laboratoires, de simplifier et de faciliter le processus d’importation d’équipements, d’encourager l’investissement dans ce domaine, tout en accélérant l’accréditation du laboratoire national de référence en métrologie, l’achèvement du projet de «Maison de la qualité» et la mise en place des caractéristiques nationales de tous les produits et services.