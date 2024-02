La sélection algérienne de Futsal affrontera samedi son homologue libyenne à la salle des Jeux sportifs à Misrata (18h00, algérienne), avec l'objectif de prendre option sur la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2024, à l'occasion du match aller des éliminatoires.

A pied d'œuvre depuis mercredi à Misrata, l'équipe nationale aspire à frapper un bon coup dès cette première manche, même si en face les Libyens auront l'avantage du terrain et du public.

Les joueurs de l'entraîneur Noredine Benamrouche devront sortir le grand jeu, d'autant que leur mission s'annonce ardue contre les Libyens anciens champions d'Afrique en 2008 et 4es de la dernière édition en 2020.

En prévision de ce rendez-vous important, le coach national a retenu 15 joueurs.

L'attaquant de Marcouville Futsal (France) Skander Si Chaïb, arrivé au regroupement effectué à Alger avec une blessure, a déclaré forfait.

La préparation pour cette double confrontation face à la Libye a commencé en décembre dernier, avec au menu deux matchs amicaux disputés contre la République dominicaine à la salle Harcha-Hacène (Alger), soldés par deux victoires (8-2 et 5-2).

De son côté, l'équipe libyenne est allée se préparer au Caire (Egypte), disputant plusieurs matchs amicaux contre des clubs locaux.

Selon la presse libyenne, ce stage a permis au sélectionneur espagnol Ricardo Iniguez d'arrêter la composante qui sera alignée samedi soir. Le match retour aura lieu le samedi 10 février 2024 à Alger (19h00).

Un total de 13 nations se sont engagées lors des qualifications de la CAN-2024.

Le tournoi devait se dérouler au Mozambique, mais ce pays a fini par se désister.

L'Egypte, le Maroc et l'Angola ont été exemptées des qualifications et se qualifieront automatiquement pour la phase finale. Les 10 équipes restantes disputeront un tour à élimination directe sous le format "aller et retour" pour déterminer les 5 nations qui rejoindront , l'Egypte, le Maroc et l'Angola.

Programme des matchs aller:

1- Mozambique - Zambie

2- Namibie - Tanzanie

3- Libye - Algérie

4- Ghana - Côte d'Ivoire

5 -Cameroun - Mauritanie.