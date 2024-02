L'ailier international algérien de West Ham (Premier league anglaise) Saïd Benrahma a été prêté jusqu'au 30 juin 2024 avec option d'achat à l'Olympique Lyon (France), a annoncé le club rhodanien vendredi dans un communiqué.

"Après avoir obtenu l’ensemble des documents permettant la validation de l’opération, l’Olympique Lyonnais confirme l’arrivée en prêt de l’attaquant international algérien de 28 ans, Saïd Benrahma, en provenance de West Ham, jusqu’au 30 juin 2024.

Ce prêt payant d’un montant d'environ 6 millions d'euros s’accompagne d’une option d’achat d'environ 14,4 millions et d’un intéressement de 10% sur la plus-value dans le cas d’un éventuel futur transfert", précise l'OL. Benrahma a rallié jeudi Lyon où il a passé avec succès sa visite médicale d'usage, pour s'engager en prêt avec option d'achat non obligatoire.

Le transfert n'a pu se faire à temps, puisque le club anglais n'a pas fourni les documents nécessaires sur la plateforme TMS de la FIFA, et cela malgré les relances répétées des Lyonnais et une communication téléphonique mutuelle continue.

"Originaire d'Aïn Témouchent (Ouest d'Algérie), Benrahma rejoint, en 2013, le centre de formation de l’OGC Nice et amorce très rapidement son ascension en Ligue 1. Professionnel en 2015, il est ensuite prêté à plusieurs reprises en France en portant successivement les couleurs d’Angers, du Gazélec Ajaccio et de Châteauroux où il marque 12 buts en 34 matches, attirant ainsi l’attention de l’Angleterre", souligne le communiqué. Et de conclure : "L'Olympique Lyonnais se réjouit de l’arrivée de Saïd Benrahma, joueur expérimenté avec près de 350 matches à son actif au plus haut niveau." Benrahma avait rejoint West Ham en 2020 en provenance de Brentford FC d'abord à titre de prêt, avant que les "Hammers" ne décident de lever l'option d'achat et engager le natif d'Aïn Témouchent (Ouest d'Algérie) jusqu'en 2026. Sous le maillot de West Ham, Benrahma compte 141 apparitions, toutes compétitions confondues, pour 24 buts. Il a remporté en 2023 la Ligue Europa Conférence. L'international algérien (25 sélections/ 1 but), non convoqué pour la CAN-2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire, portera le numéro 17 à Lyon. Il participera à son premier entraînement samedi. Il sera disponible pour le déplacement à Marseille dimanche (20h45), dans le cadre de la 20e journée du championnat.