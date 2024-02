Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a été reçu, vendredi, en qualité d'Envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par le président de la République Tunisienne, pays frère, M. Kaïs Saïed, à qui il a remis un message écrit de son frère le Président Tebboune, indique un communiqué du ministère.

Dans une déclaration à l'issue de l'audience, M. Attaf a affirmé que "le Président de la République M. Abdemadjid Tebboune veille à maintenir un contact permanent et une coordination continue avec son frère le Président Kaïs Saïed, et ce dans le cadre de leurs démarches inlassables pour promouvoir réellement les relations algéro-tunisiennes à des niveaux supérieurs, au mieux des intérêts des deux pays, de la région et du voisinage régional", précise la même source.

Le ministre des AE a souligné que sa visite en Tunisie "intervient dans le contexte d'une dynamique très positive qui marque les relations algéro-tunisiennes, affirmant que cette rencontre a été une précieuse occasion en vue de mettre en avant les étapes qualitatives franchies ensemble par les deux pays durant ces quatre dernières années, sous la direction éclairée des Présidents MM Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed", note le communiqué. Dans cette optique, M. Attaf a réaffirmé "sa conviction que l'Algérie et la Tunisie avancent à pas sûrs sur la bonne voie et vont dans la bonne direction vers la valorisation des opportunités de coopération et de complémentarité, la consolidation de la cohésion sociale entre les deux peuples et le renforcement de l'entente politique en vue d'exercer une influence aux niveaux régional et international". Au terme de l'audience, le ministre des AE a renouvelé ses remerciements au président tunisien "pour l'accueil, le message d'amitié et de fraternité et les idées dont il l'a chargé de transmettre à son frère le Président M. Abdelmadjid Tebboune", conclut le communiqué.