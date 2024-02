Une gouverneure de la banque centrale américaine (Fed) a jugé qu'il était encore trop tôt pour envisager de commencer à abaisser les principaux taux directeurs, mettant en garde contre les risques qui menacent la trajectoire des prix.

"Si les données continuent d'indiquer que l'inflation évolue durablement vers notre objectif de 2%, il deviendra alors approprié d'abaisser progressivement notre taux directeur pour éviter que la politique monétaire ne devienne trop restrictive.

A mon avis, nous n'en sommes pas encore là", a déclaré Michelle Bowman, vendredi dans un discours.

La Fed a maintenu mercredi son principal taux directeur dans la fourchette de 5,25-5,50%, à l'issue de sa réunion de politique monétaire.

Après les avoir relevés à 11 reprises face à la forte inflation, elle anticipe plusieurs baisses en 2024, mais a temporisé quant au démarrage de ce mouvement, jugeant nécessaire pour cela d'être certaine que l'inflation revient durablement à un niveau acceptable.

"Un certain nombre de risques subsistent", susceptibles de faire grimper l'inflation de nouveau, a souligné Michelle Bowman.

Elle a évoqué la situation géopolitique, ainsi que le fait que baisser trop tôt les taux puisse faire repartir les prix à la hausse.

Elle a également mis en garde contre le "risque que les tensions persistantes sur le marché du travail conduisent à une inflation persistante et élevée des services". En janvier, en effet, 353.000 emplois ont été créés aux Etats-Unis, deux fois plus qu'attendu.

Le taux de chômage, lui, est resté stable à 3,7%.

"Bien que l'orientation actuelle de la politique monétaire semble suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à 2%, je reste disposée à relever les taux lors d'une prochaine réunion si les données indiquent que les progrès en matière d'inflation sont au point mort ou inversés", a-t-elle averti. L'indice PCE de l'inflation, mesure privilégiée par la Fed et qu'elle veut ramener à 2%, est resté à 2,6% sur un an en décembre, mais, hors alimentation et énergie, est tombée à 2,9%, son plus bas niveau depuis près de trois ans.