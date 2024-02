Le président et les membres de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR), ont procédé, jeudi à Alger, à l'installation officielle de Abdelhakim Berrah en qualité de nouveau délégué général de cette instance.

La cérémonie d'installation de M. Berrah, ayant succédé à Ouzzane Sid Ali, s'est déroulée au siège de l'UAR, a précisé l'union dans un communiqué. M. Berrah a occupé des postes de haute responsabilité "qui témoignent de sa compétence et de son expertise dans le domaine", est-il noté dans le communiqué ajoutant qu'avant sa nomination à la tête de l'UAR, il a exercé diverses fonctions, dont celles de cadre dirigeant à la Société algérienne des assurances (SAA) et de PDG de la Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations (CAGEX).

Le nouveau délégué général de l'UAR a, en outre, occupé le poste de président de la Commission de la gouvernance financière et des politiques économiques au sein du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), ainsi que ceux de président de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) et de président du Conseil scientifique de l'Institut supérieur d'assurances et de gestion (INSAG).

Pour rappel, l'UAR est une association professionnelle créée en 1995 et agréée par le ministère des Finances, qui exerce son activité sur l'ensemble du territoire national. Elle regroupe les compagnies d'assurance et de réassurance ainsi que les succursales de sociétés étrangères pratiquant l'assurance et la réassurance, tout statut juridique confondu.