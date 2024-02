Les intervenants au cours du séminaire régional d’information sur "le commerce et la promotion des exportations", organisé jeudi à Sétif, ont mis l’accent sur "l’importance de maitriser les techniques d’exportation pour maintenir la courbe ascendante enregistrée dans ce domaine".

"La maitrise par les opérateurs économiques des techniques et procédures d’exportation favorisera la consolidation de la courbe ascendante des exportations hors hydrocarbures de ces dernières années", ont affirmé les intervenants durant la rencontre initiée par la direction régionale et de wilaya du commerce et de la promotion des exportations et la chambre du commerce et d’industrie El Hidab.

"La participation des opérateurs à pareilles manifestations, rencontres et salons locaux et internationaux leur permettra de mieux connaitre ces techniques et de bénéficier de la formation dans ce domaine", a indiqué Lakhdar Tréa, directeur régional du commerce de la région de Sétif. Il a relevé que la rencontre a connu la participation de représentants des directions régionales de commerces des régions d’Annaba, de Batna et de Sétif, de la banque d’Algérie, de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur, de la compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations, la chambre algérienne du commerce et de l’industrie et des directeurs du commerce de 18 wilayas de l’Est du pays. L’objectif de la rencontre est d’écouter les préoccupations des opérateurs économiques dans le domaine de l’exportation et de présenter les facilités, avantages et allègement des procédures administratives.

Trois communications ont été présentées à l’occasion sur l’aide de l’Etat à l’exportation, l’accompagnement de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur et les facilités douanières à l’exportation.