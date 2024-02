Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 27.131 martyrs depuis le 7 octobre dernier, a indiqué vendredi le ministère palestinien de la Santé.

Durant les dernières 24 heures, 112 Palestiniens sont tombés en martyrs, selon ce nouveau bilan, qui fait également état de 66.287 personnes blessées depuis le 7 octobre, tandis que des milliers de personnes restent sous les décombres et sur les routes, où les forces d'occupation empêchent les ambulances de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Washington impose des sanctions contre des colons sionistes en Cisjordanie occupée

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi imposer des sanctions contre plusieurs colons sionistes pour les violences commises à l'encontre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, où les crimes des colons se sont accrus au moment où la bande de Ghaza continue de subir les agressions sionistes barbares, ont annoncé des responsables américains.

Ces sanctions interviennent dans le cadre d'un décret du président Joe Biden pris jeudi et visant à sanctionner des personnes accusées d'attaques ou d'"actes de terrorisme" ou qui "sapent la paix, la stabilité et la sécurité", ont-ils précisé.

Les nouvelles sanctions américaines visent dans un premier temps quatre personnes, qui se verront interdits de séjour aux Etats-Unis et leurs avoirs éventuels gelés, ont indiqué ces responsables, cités par des médias. Début décembre, les Etats-Unis avaient déjà annoncé des restrictions de visa contre des colons sionistes mais il s'agit ici des premières sanctions financières.

Question palestinienne : Guterres insiste sur la solution à deux Etats

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale "à ne pas reculer sur son engagement en faveur de la solution à deux Etats" au Proche-Orient.

Guterres a déclaré jeudi soir sur la plateforme "X" que "la solution à deux Etats (...) est la seule capable d'assurer la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien et de parvenir à un accord de paix juste et durable dans la région". Il a ajouté que "la communauté internationale ne doit pas reculer sur son engagement en faveur de cette solution". Le Conseil de sécurité, réuni le 24 janvier au sujet de la situation en Palestine occupée, avait réitéré son appui à la solution à deux Etats pour mettre fin au conflit au Proche-Orient.

La Belgique continuera de soutenir financièrement l'UNRWA

La Belgique continuera à fournir une aide financière à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), a indiqué jeudi la vice-Première ministre Petra De Sutter.

"La Belgique continuera à financer l’UNRWA. L’agence est irremplaçable pour fournir une aide humanitaire urgente et cruciale à Ghaza", a déclaré De Sutter sur la plateforme "X". La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a affirmé pour sa part dans un communiqué distinct que "la Belgique continuera à aider les civils palestiniens et veillera à ce que l'aide humanitaire leur parvienne". Pour rappel, plusieurs pays ont suspendu tout financement futur de l'UNRWA, auprès duquel quelque 5,9 millions de Palestiniens sont enregistrés, après des allégations sionistes non étayées par des preuves selon lesquelles des employés de l'agence onusienne auraient participé à l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" menée par la résistance palestinienne le 7 octobre. La Rapporteuse spéciale de l'ONU sur la Palestine, Francesca Albanese, a estimé que les pays qui suspendaient leur financement à l’UNRWA "participaient à un génocide".