Les membres du Conseil de sécurité ont voté, mardi, à l'unanimité pour le projet de communiqué de presse, présenté à l'initiative de la Mission permanente de l'Algérie à New York, qui souligne le besoin urgent d'élargir le flux d'aide humanitaire aux civils à Ghaza, dans le cadre de la situation humanitaire détériorée suite à l'agression barbare de l'occupant sioniste.

Le vote à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité intervient dans le cadre des démarches permanentes et continues de l'Algérie en vue de mobiliser le soutien à la cause palestinienne, et ce, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le communiqué approuvé a souligné "le besoin urgent" d'élargir le flux d'aide humanitaire aux civils dans la bande de Gaza, dans le cadre de la situation humanitaire détériorée suite à l'agression barbare de l'occupant sioniste. Il exhorte également toutes les parties à coopérer avec la coordonnatrice principale de l'action humanitaire et de la reconstruction à Ghaza, Sigrid Kaag, et de lui faciliter sa mission, tel que stipulé dans la résolution 2720. Ce vote intervient dans un contexte marqué par l'entêtement des autorités d'occupation à respecter leurs engagements en vertu du droit international et les différents obstacles dressés avec pour objectif d'étouffer le peuple palestinien dans la bande assiégée de Ghaza, et ce en dépit des mesures conservatoires décidées par la Cour internationale de justice (CIJ) à cet effet. Les membres du Conseil de sécurité ont également salué la nomination de Mme Kaag comme Coordinatrice principale de l'action humanitaire et de la reconstruction à Ghaza, qui sera chargée d'assurer l'acheminement immédiat d'aides humanitaires aux Palestiniens à Ghaza ainsi que de coordonner et de surveiller tous les envois de secours humanitaires". Sigrid Kaag procèdera également à la création d'un mécanisme onusien en vue d'accélérer l'acheminement de tous les envois de secours humanitaires.

Il convient de rappeler que le Conseil de sécurité tient, ce mercredi, une réunion d'urgence à la demande de l'Algérie, en vue d'examiner la situation à Ghaza, dans le cadre des mesures conservatoires décidées par la CIJ qui avait ordonné, vendredi dernier, à l'occupant sioniste de "prendre des mesures pour empêcher les actes de génocide contre des Palestiniens" et "améliorer la situation humanitaire dans la bande de Ghaza".

Cette décision avait été rendue lors d'une audience de la CIJ à La Haye (Pays-Bas), concernant la requête de l'Afrique du Sud pour prendre des mesures conservatoires dans l'action intentée contre l'entité sioniste pour génocide à Ghaza.