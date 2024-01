Deux affiches entre pensionnaires de Ligue 1 Mobilis US Souf - ES Ben Aknoun et NC Magra - CS Constantine sont au programme des 32es de finale de la Coupe d'Algérie de football prévus le week-end prochain (2-4 février), tandis que le choc de ce tour entre la JS Kabylie et le CR Belouizdad est reporté au 19 février.

Le match entre les deux promus: US Souf- ES Benaknoun qui souffrent le martyr en championnat de Ligue 1, sera une bonne occasion pour les deux équipes pour oublier leur déboire et tenter de réussir un bon parcours en coupe d'Algérie.

L'ES Ben Aknoun sous la conduite de l'entraineur Bilel Dziri semble mieux armé pour passer l'écueil de la lanterne rouge du championnat, mais un sursaut d'orgueil de l'USS sur sa pelouse et devant son public n'est pas à écarter.

L'autre choc entre équipes de Ligue 1 verra le CS Constantine accueillir son voisin le NC Magra dans une confrontation qui promet beaucoup.

Certes, le parcours des deux formations en championnat n'est pas à la hauteur des espérances notamment pour le vice- championnat d'Algérie le CSC, mais les matchs de coupe d'Algérie ont un cachet spécial.

De son côté, l'ASO Chlef, détenteur du trophée de l'édition-2023, sera appelé à se déplacer dans les Aurès, pour y défier le club local de l'AB Barika, qui évolue dans le championnat inter-régions. Un adversaire de palier inférieur pour les Chélifiens, mais qui pourrait s'avérer difficile à manier, surtout que le match se jouera sur son terrain et devant son public. Pour sa part, le MC Alger, actuel leader incontesté de la Ligue 1 Mobilis, effectuera le déplacement à Mila pour y défier le NRB Teleghma, bonne formation de la Ligue 2 amateur, au moment où son "éternel rival", l'USM Alger, se rendra au stade Chabo d'Annaba, pour y défier le club de Boukhadra, avec l'espoir de revenir avec la qualification pour poursuivre son chemin dans cette compétition qu'il a remporté à huit reprises .

Outre les confrontations entre clubs de Ligue 1 Mobilis, d'autres belles empoignades entres équipes de Ligue 2 sont au programme des 32es de finale de la Coupe d'Algérie.

Ainsi, le NA Hussein-Dey qui est en train de réaliser une saison cauchemardesque en championnat, accueillera le promu le WA Mostaganem avec l'ambition de se refaire une santé contre un adversaire qui n'a rien à perdre et qui tentera de confirmer ses belles prestations en Ligue 2 .

L'ASM Oran qui a complètement raté la première partie du championnat croisera le fer avec l'IB Khemis El Khechna dans un duel équilibré et indécis.

En revanche, le WA Boufarik aura fort à faire contre l'USM Khenchela un pensionnaire de Ligue 1 qui, certes reste sur une défaite à domicile, mais qui voyage bien.

Les seules choses qui soient déjà assurées, ce sont le spectacle et le niveau de jeu, qui seront probablement au rendez vous, surtout qu'outre la qualification, les deux clubs chercheront certainement à épater la galerie. Pour rappel, le choc de ces 1/32e de finale de la Coupe d'Algérie entre la JS Kabylie et le CR Belouizdad, deux grosses cylindrées du championnat national, a été reporté au 19 février prochain en raison des engagements des Belouizdadis qui devraient jouer leur ultime match de mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1 contre le MC El Bayadh le dimanche 4 février.