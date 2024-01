Un séminaire dédié au développement de l’athlétisme dans le sud du pays sera organisé "dans les prochaines semaines" à Laghouat, a-t-on appris, mercredi, auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAA).

Cette rencontre, qui regroupera les directeurs de la jeunesse et des sports (DJS) des wilayas concernées, aura lieu sous le patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), a indiqué à l’APS le président de la FAA, Yacine Louail.

"Cette rencontre est le prolongement des visites que j’ai effectuées dans différentes wilayas du pays au cours desquelles j’ai rencontré leurs autorités locales pour discuter des moyens à mettre œuvre pour lever les obstacles rencontrés par les clubs locaux dans l’optique de développer l’athlétisme dans toutes les régions du pays", a-t-il expliqué.

"Le séminaire dédié aux wilayas du sud du pays devait avoir lieu le 20 janvier en cours, mais il a été reporté aux prochaines semaines.

Comme il est difficile de faire des tournées au niveau de toutes les régions de notre vaste sud, on a convenu avec le MJS de regrouper les DJS de ces régions à Laghouat", a-t-il encore précisé.

Il s’est dit, en outre, "satisfait de l’issue de ses précédentes tournées qu’il a effectuées au niveau de plusieurs wilayas de l’Ouest et de l’Est du pays, saluant la volonté affichée par les autorités locales des wilayas concernées pour "contribuer au développement de l’athlétisme dans leurs régions respectives".

Cela s’est traduit, selon lui, par "le dégel de certains projets" en matière de construction des infrastructures sportives, "une démarche devant permettre aux clubs locaux d’envisager une meilleure prise en charge de leurs sportifs".

Par ailleurs, et en prévision de la tenue à Oran du championnat national hivernal d’athlétisme, prévu pour le 1 et 2 mars prochain, des discussions sont engagées par la FAA avec la DJS de cette wilaya pour assurer l’hébergement des athlètes participants (entre 400 et 500 athlètes) au niveau du village méditerranéen, informe-t-on de même source.