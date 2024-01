Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a demandé, mardi, 500 millions de dollars pour son bureau cette année, avertissant qu'il reste terriblement à court des fonds nécessaires pour mieux promouvoir les droits de l'homme dans le monde.

"Nous vivons une époque de profonde division. Les conflits continuent de s’intensifier dans de nombreuses régions du monde, plus récemment au Moyen-Orient. Les guerres laissent de profondes cicatrices, créant des griefs qui, s’ils ne sont pas portés devant la justice, nuiront gravement à l’avenir de nations entières, provoquant une polarisation encore plus grande et créant des fissures plus profondes", a déclaré Türk dans un discours à la communauté diplomatique à Genève. "En fin de compte, la responsabilité de mon Bureau - son mandat - est d'apporter des changements significatifs dans la vie des gens.

Aujourd’hui, je vous demande 500 millions de dollars", a déclaré le plus haut défenseur des droits humains de l’ONU. Le Haut-Commissaire a parlé des résultats des activités du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme au cours de l'année écoulée. Cette structure, représentée dans 91 pays à travers le monde, emploie 1 962 salariés.

En 2023, ils ont facilité la libération de 13 476 détenus, organisé 3 664 missions de surveillance des droits humains et surveillé au moins 1 088 procès.