Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui a reçu, mardi au Palais du Gouvernement, le ministre de

l'Intérieur de la République tunisienne, M. Kamel Feki qui effectue une visite de travail en Algérie, dans le cadre de la 1ère session de la Commission bilatérale pour le développement et la promotion des régions frontalières algéro-tunisiennes, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Lors de cette audience, les deux parties se sont félicitées de la profondeur et de la solidité des liens de fraternité et de solidarité qui unissent les deux peuples et pays frères, conformément à la volonté commune qui anime les dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère, le président de la République tunisienne, M. Kais Saied, tout en se félicitant de l'entente politique autour des questions régionales et internationales", lit-on dans le communiqué.

A cet effet, les deux parties "ont passé en revue les conclusions de la 1ère session de ce mécanisme bilatéral, affirmant l'attachement commun à leur mise en œuvre et à la promotion du niveau de coopération bilatérale, notamment dans les régions frontalières algéro-tunisiennes, en vue d'asseoir un partenariat actif et permanent entre les deux pays, outre le renforcement de la coopération sécuritaire bilatérale au mieux de l'intérêt commun, selon la vision commune des dirigeants des deux pays", ajoute la même source.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, conclut le communiqué.