Un calme relatif régnait mardi sur le marché des changes, à la veille de la décision de la banque centrale américaine (Fed) sur ses taux et de la communication de son président, Jerome Powell, qui devrait orienter le dollar. Au fixing, à 22H00 GMT, le billet vert cédait 0,11% face à la monnaie unique, à 1,0845 dollar pour un euro, après avoir touché la veille son plus haut niveau depuis un mois et demi face à la devise commune à 20 pays européens.

Les cambistes s'attendent à ce que le comité de politique monétaire de la Fed choisisse de maintenir son taux directeur inchangé à l'issue de sa réunion, mercredi. Ils prêteront davantage attention au communiqué de l'institution ainsi qu'à la conférence de presse de Jerome Powell.

Depuis la dernière réunion, les 12 et 13 décembre, le marché a d'abord parié sur un assouplissement monétaire massif et imminent, avant de se raviser.

Après avoir évoqué jusqu'à 7 baisses de taux en 2024, les opérateurs n'en attendent plus désormais que 5, le premier en mai seulement.

Cours de mardi Cours de lundi

22H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0845 1,0833

EUR/JPY 160,09 159,79

EUR/CHF 0,9346 0,9330

EUR/GBP 0,8540 0,8524

USD/JPY 147,61 147,50

USD/CHF 0,8618 0,8613

GBP/USD 1,2700 1,2709.