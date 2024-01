Cent familles qui résidaient dans des habitations précaires à la cité Frères Abbas (ex-Oued El Had), située à la commune de Constantine, ont été relogées mardi dans des appartements neufs à travers plusieurs pôles urbains de la wilaya.

Dans une déclaration à l’APS, le wali, Abdelkhalek Sayouda a indiqué que les services de la wilaya ont entamé mardi le relogement de 300 familles dans des appartements neufs dans le cadre de l’éradication de l’habitat précaire, précisant que la première étape a concerné 100 familles qui résidaient dans des habitations précaires à la cité Frères Abbas, au chef-lieu de wilaya et s’est déroulé dans de «bonnes conditions». Les opérations de relogement seront menées selon un programme de wilaya défini et qui concerne la majorité des communes, a indiqué le wali en ajoutant que les 300 familles concernées ont bénéficié de logements publics locatifs (LPL) dans le cadre de la liste d’attribution de 3.550 unités de ce type de logement au chef-lieu de wilaya réparties sur plusieurs pôles urbains.

M. Sayouda a indiqué que l’opération sera suivie d’autres similaires qui auront lieu «avant la fin du premier semestre 2024» et concerneront, notamment, a-t-il précisé, 163 familles recensées, à la cité Sissaoui et 800 autres résidant dans des habitations précaires dans la commune de Constantine. Concernant la commune d’El Khroub, le wali a souligné que les services de la wilaya ont entamé une opération de relogement de 222 familles habitant des constructions «indécentes» dont 138 familles à la cité n 5 et d’autres à Salah Deradji et Ain Nahas. Il a également assuré que ces opérations seront poursuivies jusqu’à l’éradication totale de toutes les bidonvilles des deux communes de Constantine et d’El Khroub. Le wali a affirmé que le foncier récupéré après la démolition des habitations précaires servira à la domiciliation de projets d’équipements publics et de nouveaux logements. Il a rappelé en outre que l’année 2023 avait connu la distribution de plus de 10.000 unités LPL à travers 10 communes, assurant que ce chiffre de logements distribués a constitué «un précédent dans l’histoire de la wilaya de Constantine».



Réception prochaine d’un projet d’entretien et de réhabilitation de 35 km de routes (wilaya)



Un projet portant sur l’entretien et la réhabilitation de 35 km de chemins communaux (CC) et de wilaya (CW), dans la wilaya de Constantine, devrait être réceptionné «au cours du premier semestre 2024», ont indiqué, mardi, les services de la wilaya.

Les projets les plus importants devant être livrés dans ce cadre ont trait à l’entretien de la route de contournement-sud, longeant le stade «Chahid-Hamlaoui», sur 5 km, à la réhabilitation du CW n 9, dans la commune de Zighoud-Youcef (5 km), du CW n 102 dans la commune d’Ibn Ziad (5 km), du CW n 133 à El Meridj, dans la commune de Constantine (4 km), ainsi qu’au parachèvement d’une opération d’entretien d’une route reliant le CC n 1 sur un linéaire de 4,6 km.

La même source a fait également savoir que dans le cadre d’un programme inscrit au titre de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, deux opérations financées à hauteur de 900 millions de dinars, portant sur le revêtement de chaussées et d’aménagement de trottoirs dans les communes de Constantine et d’El Khroub, ont été lancées. Par ailleurs, les services de la wilaya ont fait part d’une «proposition» émise localement portant sur plusieurs opérations liées au secteur des Travaux publics, dont le dédoublement de certaines routes, à l’exemple de la route nationale (RN) n 79, entre les limites administratives de la wilaya d’Oum El Bouaghi et le carrefour situé à la sortie de la commune d’El Khroub (sur 16 km) et de la RN n 27 entre les limites administratives des wilayas de Constantine et de Mila (sur 4,18 km). La reprise du secteur des Travaux publics dans la wilaya de Constantine se traduit par la relance des projets à même de booster le développement économique, et pour la concrétisation desquels une enveloppe financière totale de 21 milliards de dinars a été allouée, a-t-on conclu de même source.