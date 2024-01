Les Nations Unies ont lancé le Plan 2024 de besoins et de réponse humanitaires, cherchant 1,6 milliard de dollars pour aider 5,2 millions de Somaliens vivant dans le besoin, a déclaré mardi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

L'ONU a déployé ses efforts avec ses partenaires et les gouvernements fédéral et d'Etat de la Somalie, a affirmé M. Dujarric, lors d'un point de presse régulier. "L'année dernière, la Somalie a été frappée par de multiples chocs, dont la sécheresse dévastatrice, de fortes pluies et des inondations sans précédent, et de nouveaux déplacements.

Des millions de personnes continuent de souffrir de la faim et de malnutrition en Somalie", a-t-il rappelé. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies a publié un avertissement sévère révélant que plus de quatre millions de personnes, constituant environ un quart de la population du pays, souffrent actuellement d'une insécurité alimentaire "aiguë", selon le porte-parole.

Les données statistiques alarmantes indiquent que deux enfants sur cinq âgés de moins de cinq ans sont touchés par la "malnutrition aiguë", a ajouté M. Dujarric. Par ailleurs, le pays est en proie à une situation désastreuse de déplacement interne, avec approximativement 3,8 millions d'individus déplacés en raison de diverses crises. S'ajoutant à la situation humanitaire grave, la Somalie est confrontée actuellement à l'apparition du choléra, qui "se propage rapidement" à travers plusieurs zones du pays, a-t-il précisé.