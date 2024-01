Au moins 52 personnes ont été tuées et 64 autres blessées dans une attaque perpétrée par un groupe armé dans la région d'Abiyé, revendiquée à la fois par le Soudan et le Soudan du Sud, ont rapporté des médias, citant un fonctionnaire local.

Des hommes armés ont attaqué des villageois samedi soir dans la région d'Abyei, et le motif de l'attaque n'était pas immédiatement clair, "mais on soupçonne qu'elle tourne autour d'un conflit foncier", a déclaré dimanche Bulis Koch, ministre de l'Information d'Abyei cité par des médias.

"Les assaillants étaient des jeunes armés de la tribu Nuer qui ont migré vers l'Etat de Warrap l'année dernière en raison des inondations dans leurs régions", a fait savoir la même source. Dans un communiqué, la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA) a condamné les violences qui ont tué 52 personnes et un casque Bleu. L'UNIFSA a confirmé que des affrontements intercommunautaires ont eu lieu dans les régions de Nyinkuac, Majbong et Khadian. Le Soudan et le Soudan du Sud revendiquent tous deux la propriété d'Abyei, dont le statut n'est pas résolu après que le Soudan du Sud est devenu indépendant du Soudan en 2011. Abiyé est un territoire riche en pétrole (10.460 kilomètres carrés) situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud. Sur décision du Conseil de sécurité des Nations unies, la Force intérimaire de sécurité des Nations unies est déployée à Abiyé (FISNUA).