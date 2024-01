Quatre judokas (deux messieurs et deux dames) représenteront l'Algérie au Tournoi International "Grand Slam de Paris", prévu du 2 au 4 février prochain dans la capitale française, suivant la liste d'admission dévoilée lundi par les organisateurs.

Il s'agit de Dris Messaoud (-73 kg) et Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) chez les messieurs, ainsi que Belkadi Amina (-63 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) chez les dames.

Les quatre représentants algériens participent à ce tournoi avec l'objectif de récolter un maximum de points, pour améliorer leur ranking olympique, particulièrement Dris Messaoud et Belkadi Amina qui sont actuellement dans un couloir favorable.

Les Algériens seront fixés sur leurs adversaires dans ce tournoi le 1er février, après la traditionnelle séance de pesée et le tirage au sort.

Quelque 667 judokas (388 messieurs et 179 dames), représentant 111 pays, des cinq continents, seront engagés dans cette prestigieuse compétition internationale, qui met en jeu un nombre considérable de points dans la perspective d'une qualification aux Jeux olympiques de cet été. Avec 56 judokas engagés (28 messieurs et 28 dames), la France sera le pays le mieux représenté dans ce tournoi, au moment où certaines nations comme le Niger, le Nicaragua le Pérou et Maurice n'ont engagé qu'un seul judoka.