L'Algérien Yasser Mohamed-Tahar Triki a terminé à la troisième place du triple saut au meeting en salle de l'Eure, disputé dimanche soir dans le Val-de-Reuil (France).

Triki a été confronté à une rude concurrence, notamment, en présence des champions du monde en air libre et en salle, respectivement le Burkinabé Hugues Fabrice Zango et le Cubain Lazaro Martinez.

C'est d'ailleurs Zango qui a remporté ce concours, avec un saut à 17,15 mètres, devant Martinez (16,81m), alors que Triki a été mesuré à 16,66m, ce qui lui a permis de prendre la troisième place.

Il s'agit de la première sortie officielle pour Triki en cette nouvelle année 2024, et son rendement devrait s'améliorer au fil du temps, une fois qu'il aura trouvé son rythme de croisière.

De son côté, le demi-fondiste algérien Miloud Laredj a remporté la finale (B) du 400 mètres en 47:99.

Il a devancé les Français Toumany Coulibaly (ES Montgeron) et Amaury Guillard (Caen Athlétic Club), entrés respectivement en deuxième et troisième positions, avec des chronos de 48:35 et 48:92.