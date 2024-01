La sélection féminine algérienne de football des moins de 17 ans poursuit son stage de préparation au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, en prévision de sa double confrontation face au Bénin comptant pour le 2ème tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 de 2024, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) mardi.

Lors de la quatrième journée d'entraînement, lundi, la sélection nationale U17 a été renforcée par la présence de 13 joueuses dont celles évoluant en Europe, en attendant l'arrivée de quatre autres joueuses pour que la sélectionneuse nationale, Wahiba Rahal, dispose de son groupe au complet.

La séance d'entraînement a débuté par un échauffement dynamique comprenant des exercices avec ballons et des gammes athlétiques, préparant les joueuses physiquement et techniquement. Ensuite, le travail de conservation avec appuis a été au centre de l’attention Le staff technique a mis l’accent sur le volet tactique en organisant un jeu sur la moitié du terrain, mettant en lumière le travail défensif contre l’attaque.

Cela vise à renforcer la cohésion de l’équipe et à affiner les stratégies de jeu. La séance s’est conclue avec des tirs au but impliquant un groupe de six joueuses, mettant à l’épreuve leurs compétences techniques sous pression. Enfin, la journée s’est terminée par un décrassage en vélo et une session d’étirements L'équipe nationale s'envolera le 1er février au Bénin pour affronter la sélection de ce pays le 4 du même mois à 14h00 (heure algérienne) au stade de Porto Novo, alors que la manche retour est prévue le vendredi 9 février à 17h00 au stade du 5 juillet 1962 d'Alger.