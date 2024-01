Le Directeur technique national Ameur Mansoul, a indiqué lundi que 20 entraineurs algériens bénéficieront d'une formation pour l'obtention d'une licence CAF Pro chaque année, après la première session entamée en décembre 2023 à Alger.

"Chaque année 20 entraineurs algériens bénéficieront d'une formation pour l'obtention d'une licence CAF Pro, qui leur ouvrira les portes pour une expérience professionnelle dans le coaching", a déclaré Ameur Mansoul en conférence de presse au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger).

" Nous avons entamé cette opération avec la première session entamée en décembre dernier à Alger et qui s'étalera sur toute l'année en cours, avec la participation de 26 techniciens algériens et étrangers. Cette opération entre dans le cadre de la politique de la FAF, qui œuvre sur l'ouverture de l'Algérie sur le continent africain et les pays arabes", a-t-il ajouté.

Dans le même sillage, le DTN a indiqué que l'instance fédérale a programmé le lancement de neuf (9) sessions de formation sur tous le territoire national pour l'obtention de licence CAF-C, 9 autres pour la licence CAF-B et 4 pour la licence CAF-A, sous la conduite de la Direction technique nationale.

" Dans son programme de formation en continue, la DTN a organisé 113 sessions de formation au profit de 3060 techniciens", a précisé le DTN.

Pour rappel, Ameur Mansoul avait été intronisé à la tête de la Direction technique nationale (DTN) le 21 septembre 2023, lors de la première réunion du nouveau Bureau fédéral de la FAF, sous la direction de Walid Sadi, qui venait de succéder à Djahid Zefizef.

Mansoul : "le Collège Technique National participera activement au renouveau du football national"

Le Directeur technique national Ameur Mansoul, a assuré lundi qu'il ne se contentera pas de jouer "le rôle d'un simple conseiller", mais qu'il "participera activement" à la relance du sport-roi, en proposant notamment "des solutions fiables", qui contribueront étroitement à ce renouveau.

"Nos ambitions dépassent largement le rôle de simples conseillers.

Bien au contraire, nous œuvrons pour être d'importants contributeurs dans la relance du football algérien, grâce notamment à l'apports d'experts dignes de ce noms, qui soutiendront ce projet à travers la proposition de solutions adéquates" a indiqué Mansoul en conférence de presse au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger).

D'après Mansoul qui préside également le Collège Technique National, les experts auxquels compte faire appelle football algérien seront répartis en plusieurs commissions, dont chacune s'occupera d'un volet bien défini.

Une fois le travail de chacune d'entre elles accompli, il sera transmis au Bureau fédéral pour approbation, avant d'être adopté comme solution éventuelle dans le plan d'action.

"Pour arriver aux solutions qui nous intéressent, nous devons faire appel non seulement aux compétences de grands experts en la matière, mais aussi aux anciens internationaux, et leur étroite connaissance du terrain, car susceptibles de donner eux aussi une importante impulsion au projet" a-t-il ajouté.

A ce propos, Mansoul a tenu à insister sur le fait que "la porte de la DTN restera ouverte" à toute personne susceptible d'apporter une pierre à l'édifice.

Le président de la FAF, Walid Sadi, conformément au décret-loi 330-14, régissant la gestion et le fonctionnement des fédérations sportives, avait procédé à l'installation du collège technique national le 12 décembre dernier.

Le collège technique national se compose de différents Directeurs techniques, sportifs et régionaux, ainsi que des entraîneurs et directeurs de la méthodologie au sein de la DTN, a détaillé Mansoul, en qualifiant l'installation de cette commission de "grand acquis" pour le football national.

"Nous tiendrons notre première réunion officielle au mois de mars prochain" a encore annoncé, en clôture de son intervention, le successeur de Mustapha Biskri à la tête de la DTN.

31 entraineurs en formation pour devenir entraineurs fédéraux FAF-1 (Ligue de Mila)

Trente et un (31) entraineurs de football activant dans la wilaya de Mila suivent au centre de loisirs scientifiques du chef-lieu de wilaya une formation pour obtenir le certificat d'entraineur fédéral FAF-1, initiée par la ligue de wilaya de la discipline, a indiqué lundi le président de cette ligue.

Djameleddine Benkherourou a précisé à l'APS que ce stage dont la première étape a démarré dimanche se poursuivra au 2 février prochain sous l’encadrement de trois formateurs représentant la direction technique de la ligue wilaya de football de Mila et la direction technique de ligue régionale de football de Constantine.

Le volet théorique de la formation a eu lieu au centre des loisirs scientifiques et celui pratique au stade Chahid Belkacem Belaïd, selon la même source qui a indiqué que la seconde et ultime étape de formation sera ultérieurement organisée avec à son terme un examen d’évaluation sanctionné par le certificat d’entraineur fédéral FAF-1 pour coacher les clubs de championnat d’honneur.

Il s'agit de la 7ème promotion d'entraineurs formée par la ligue de football de Mila, a rappelé Benlkherourou qui a souligné que chacune des promotions formées en coordination avec la Fédération algérienne de football (FAF) se compose de 20 à 30 entraineurs.