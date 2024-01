Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a souligné, lundi depuis la wilaya d’El-Meniaâ, que "la connexion des réseaux électriques entre le nord et le Grand sud du pays tend à appuyer les activités économiques".

"Le raccordement des réseaux d’électrification du nord du pays avec celui du Grand sud du pays s’assigne comme objectif la consolidation des activités économiques, industrielles et agricoles, notamment dans la wilaya d’El-Meniaâ à grande importance agricole", a affirmé M. Arkab lors de la pose de la première pierre pour la réalisation, dans la commune de Hassi Lefhal d’un transformateur électrique 220/30 Kilovolts dans le cadre de sa visite de travail dans la région.

Le ministre a soutenu que "le départ de cette ligne électrique nationale s’effectue directement depuis les grandes agglomérations du Nord, Alger, Annaba et Oran, via la wilaya d’El-Meniaâ pour atteindre les wilayas du grand sud du pays".

Et d’ajouter : "l’investissement en centrales électriques tendant à couvrir les besoins du Sud du pays en cette énergie s’insère au titre des stratégies de l’Etat visant le développement des activités économiques dans le Grand sud". Le projet du transformateur électrique "220/30 KV" devrait renforcer le réseau électrique de la wilaya d’El-Meniaâ, sécuriser l’alimentation électrique de la commune de Hassi Lefhal y compris les agglomérations et les opérateurs économiques, en plus de l’amélioration de la qualité du service public dans la région et la création de nouveaux emplois.

Le ministre a, lors de sa tournée dans la région, procédé à la mise en service d’un transformateur électrique à l’exploitation agricole pilote "Hadjaj Mahmoud" parmi huit équipements similaires, avant de suivre, in situ, un exposé succinct sur l’électrification des exploitations agricoles et sur la situation du secteur agricole dans la région qui occupe une place de choix parmi les régions productrices, les céréales en particulier.

Se félicitant de l’intensification de l’installation des plaques photovoltaïques pour l’exploitation de l’énergie solaire et son impact sur le développement de l’investissement agricole dans la wilaya d’El-Meniaâ, M. Arkab a fait savoir qu'"une étude sera peaufinée par son département pour la réalisation d’un réseau de panneaux solaires dans cette région aux importantes ressources renouvelables", avant d’ajouter que "tous les périmètres agricoles de la wilaya d’El-Meniaâ seront électrifiés". Poursuivant sa visite , le ministre a procédé à l’inauguration partielle de la centrale électrique à turbines-à-gaz d’une capacité de production partielle de 80 Mégawatts. La production électrique de cette centrale, d’une capacité globale de 160 Mégawatts en cours de réalisation, devrait alimenter les périmètres agricoles et les nouvelles agglomérations urbaines, dont le nouveau pôle urbain et la ville nouvelle d’El-Meniaâ, susceptible de satisfaire suffisamment les besoins électriques des communes et de mettre un terme aux récurrentes coupures électriques notamment durant la période des grandes chaleurs .

Outre l’alimentation de la région, cette centrale qui devrait fournir une alimentation électrique de qualité aux régions voisines devrait générer de nouveaux emplois, a expliqué le ministre de l’Energie et des Mines. Le ministre qui a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d’un projet de transformateur électrique d’une capacité de 400/220 Kilovolts, a fait état, outre le réseau national à alimenter les wilayas du sud, de nouveaux projets énergétiques à mettre en œuvre par l’Etat, dont une étude de réalisation d’un réseau liant In-Salah, Adrar et Tamanrasset, en sus d’une ligne reliant Hassi-Messaoud, In-Amenas et Illizi.

Il a, à ce titre, indiqué que "ces opérations structurantes devraient impulser la dynamique de développement énergétique à travers le pays, dont la réalisation du projet de la ligne ferroviaire".

Mettant à profit cette tournée, M. Arkab a également donné le coup d’envoi du projet de raccordement de la ligne électrique d’une capacité de 400 Kilovolts au titre du réseau électrique de raccordement du Nord au pôle d’In-Amenas, Adrar et Timimoun, avant d’inspecter le centre médico-social (CMS) de la Sonatrach à El-Meniaâ, qui vient de faire peau neuve.

M. Arkab a, dans ce cadre, souligné que cette structure médico-sociale constitue un acquis de plus dans la stratégie du secteur pour la prise en charge des personnels de l’entreprise, avant d’appeler à faire bénéficier la population des prestations de ce centre, car a-t-il dit, la Sonatrach est une entreprise citoyenne contribuant à la prise en charge médicale des citoyens là où elle opère.

Le ministre de l’énergie et des mines devrait présider, au terme de sa tournée dans la wilaya d’El-Meniaâ, une séance de travail au siège de la wilaya.