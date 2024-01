Une commission de wilaya a été installée à Annaba, en prévision du mois de Ramadhan, pour suivre et contrôler l’approvisionnement du marché en denrées de base, a-t-on appris lundi auprès de la direction du commerce et de la promotion des exportations.

Le responsable du service de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, Mohamed-Salah Madi, a précisé que cette commission, installée au sein de la direction de wilaya du commerce et de la promotion des exportations, sous la supervision du wali, Abdelkader Djellaoui, vise à "assurer un approvisionnement régulier du marché en denrées alimentaires de base durant le Ramadhan qui donne lieu à une augmentation de la demande de produits de large consommation, notamment les denrées de base subventionnés".

La commission qui travaillera en coordination avec les équipes de contrôleurs de la direction du commerce et les services de la sûreté de wilaya, "surveillera la production et la distribution des denrées alimentaires de large consommation, ainsi que les réseaux de distribution et d’approvisionnement", selon le même responsable.

Les équipes de contrôle cibleront en particulier les unités de production de lait et d’huile de table ainsi que les minoteries, en plus des différentes unités activant dans le domaine des industries alimentaires les plus demandées pendant le mois sacré du Ramadhan, a-t-on souligné.

Par ailleurs, dans le cadre des préparatifs du mois sacré, sept (7) marchés de proximité renfermant des points de vente de viande fraîche d’importation (au prix de 1.200 dinars /kg), et des produits alimentaires de large consommation comme le lait en sachets subventionné, l’huile de table, la semoule et la farine, seront ouverts à travers la wilaya.

La wilaya d’Annaba renferme des unités de production d’huile de table et de lait subventionné en sachets, en plus d’un réseau d’unités activant dans l’industrie alimentaire qui couvrent les besoins de la wilaya et d’un certain nombre de wilayas voisines.