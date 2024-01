Une enveloppe de plus de 20 millions DA a été affectée au réaménagement du port de Dellys à l'est de Boumerdes, un des plus vieux ports du pays, afin d’assurer de meilleures conditions de travail aux pêcheurs et aux professionnels de la mer, a-t-on appris lundi auprès de l’Assemblée populaire communale (APC) de Dellys.

"Le projet de réaménagement, prévu au lancement au début de la semaine prochaine, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan communal de développement (PCD) pour l’exercice 2024 de la commune de Dellys", a indiqué, à l’APS, le président d'APC, Mahfouf Ouali.

Le projet prévoit la réhabilitation de l'Ecole de formation dans les métiers de la pêche "Chahid Ahmed Zerrouni", comptant huit (8) salles de classes d’une capacité globale de 200 places pédagogiques, situées dans l’enceinte du vieux port de Dellys et opérationnelle depuis une vingtaine d’années. A cela s’ajoute la rénovation de l'établissement et sa dotation en équipements nécessaires pour améliorer les conditions de formation des stagiaires, selon le même responsable.

Il s’agira, également, du réaménagement et extension de l'abri de pêche du lieu-dit "El Kaous", mitoyen à l’entrée du vieux port de Dellys, pour assurer les conditions de travail nécessaires à près de 200 pêcheurs et professionnels activant au niveau de cet abri naturel, outre l’aménagement d'entrepôts au sein du port, destinés, entre autres, au ramendage des filets, la production de glace et autres prestations du domaine de la pêche.

Toujours selon le P/APC, ce projet fait suite à d’autres opérations dont a bénéficié le port de Dellys ces deux dernières années.

Les travaux effectués dans le cadre des précédentes opérations ont porté sur le dragage du port pour qu’il retrouve sa profondeur, et partant, faciliter les conditions d’accostage des bateaux de pêche dans le bassin portuaire, outre l'aménagement de l'infrastructure portuaire (accès et entrées), l'installation de l'éclairage public, le renouvellement des réseaux d’assainissement et de distribution d'eau potable.

A noter que le port de Dellys est doté d’une capacité d’accueil de près de 100 embarcations de pêche et peut recevoir une centaine de métiers en relation avec l'activité de pêche.

Son terre-plein est estimé à plus de cinq (5) ha.