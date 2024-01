La ministre de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji a reçu, lundi à Alger, le directeur

régional du Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la

Culture (UNESCO), Eric Falt, dans une rencontre qui a traité des moyens de renforcement

de la coopération entre son département et l'UNESCO dans le domaine de la protection

du patrimoine culturel, selon un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, Soraya Mouloudji a passé en revue "les efforts considérables déployés par l'Algérie pour protéger, préserver et valoriser son patrimoine culturel matériel et immatériel".

L'entrevue a été l'occasion d'évoquer, certaines questions liées à l'inscription de nouveaux sites et biens culturels algériens sur la liste du patrimoine mondial, ainsi que la préparation de dossiers concernant le patrimoine culturel immatériel pour nomination et classement sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'entretien a également traité de l'importance du renforcement du Centre régional de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, qu'abrite l'Algérie, ainsi que de la possibilité de renforcer les capacités scientifiques et l'expertise technique des travailleurs dans le domaine du patrimoine à travers l'organisation de cycles de formation, encadrés par des experts de l’UNESCO.

A l'issue de l’entretien, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a adressé une invitation officielle au Directeur régional du Bureau de l'UNESCO pour participer au colloque international consacré au patrimoine culturel subaquatique, qui sera organisé par l'Algérie le 26 février prochain.