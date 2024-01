Pas moins de 295 agents paramédicaux ont été affectés aux divers établissements sanitaires de la wilaya de Khenchela, a indiqué lundi le directeur local du secteur.

Dans une déclaration à l’APS, Mohamed Zineddine Okbi, ces paramédicaux formés par différents instituts nationaux de formation supérieure ont été affectés aux hôpitaux Ahmed Benbella et Ali Boussahaba (Khenchela), Hihi Abdelmadjid (Kaïs), Houari Boumediene (Bouhmama), Chadli Bendjedid (Chechar), Mohamed Boudiaf (Ouled Rechache), l’établissement hospitalier spécialisé mère-enfant Salhi Belkacem (Khenchela) et les établissements publics de santé de proximité de Khenchela, de Yabous, de Djellal, d’El Mehmel et de Kaïs.

Il s’agit de 155 aides-soignants, 25 aides chirurgiens-dentistes, 20 agents en puériculture, 80 infirmiers et 15 sages-femmes, selon le même responsable qui a ajouté que 19 agents anesthésistes seront installés la semaine prochaine à travers les hôpitaux de la wilaya.

Il a aussi rappelé le recrutement récent de 12 enseignants pour l’école de formation paramédicale (300 places) qui vient d’être ouverte à Khenchela.

Ces recrutements répartis sur les établissements des 21 communes viennent renforcer les staffs paramédicaux des établissements sanitaires, renforcer les permanences médicales, réduire la pression dans ces établissements et améliorer les prestations, a déclaré le directeur du secteur.

En décembre 2023, pas moins de 42 agents paramédicaux en anesthésie et réanimation ont été recrutés par les hôpitaux de la wilaya, a fait savoir le même cadre, ajoutant que 439 travailleurs ont été en outre intégrés par la direction de la santé dans le cadre de l’application du décret exécutif 22-84 du 27 février 2022 fixant les conditions et modalités d'insertion des bénéficiaires des contrats d'insertion professionnelle.