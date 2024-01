L’O Akbou, vainqueur en déplacement devant la formation local Khemis El Khachna (0-1), a fait le break en tête du classement de la poule Centre-Est de la ligue 2 mobilis et prend le large avec 7points d'avance alors que le chassé- croisé entre le RC Kouba, leader de la poule Centre-Ouest, et son dauphin, l’ES Mostaganem, se poursuit, à l’issue de la 15e journée disputée dimanche après-midi.

A la faveur de ce nouveau succès, l’O Akbou (1ere, 38pts) apres sa victoir est terminé la phase aller du championnat ligue 2 mobilis et champions d'hiver malgré la victoire de ses poursuivants directs le Msp Batna et L'AS Khroub qui ont gagner a domicile face a drs equipe qui joeu leir survie en ligue deu a savoir oued Megrane et la formation Teleghma sur le scorrs don appel de trois but a zero au faveurs de AS Khroub et le dauphin MS P Batna un but a zeo fait un grand pas vers l’accession, not aprrw leurs victoires le MSP Batna derriere Akbou son poursuivant direct l’AS Khroub (31 pts), par ailleurs le CAB A fait match nul a chelghoum Laid un but partout battue (3e, 26 pts).

La JS Bordj Menael et le MO Constantine Ouargla par trois but a zero a l'extérieur et avec 27 point et le MOC A perdu a l'extérieur face à L'ASM , un but a zero avec 26 ponts.

L’autre bonne opération dans la lutte pour le maintien est à mettre au profit de L'UDM ANNABA qui sort de la zone de relégation a fais match nul a l'extérieur face à Sour Ghozlane deux but partout ,par ailleurs L' USMH a battue En Eulma par un score son appelle par 4 but a zero a la 12e point avec 14 point.

Groupe Centre-Ouest l

Dans le groupe Centre-Ouest, le RCK (34 pts) a sué pour conserver son fauteuil de leader après leurs match nul a l'extérieur face à L'ARBA et à deux point davance sur L'ES Mostaganem qui ganer face a GC Mascara par deux buts a zero et a deux point du leader.

De son côté, la ESM Kolea (4e, 26 pts) a raté l’occasion de rester au contact de la tête du classement a perdu a domicile face à Ain Timouchent un but a zero égalité de point avec l'ESM Kolea avec 26 point.

A l’inverse, dans la lutte implacable pour le maintien, la JSM Tiaret a gêner sa rencontre WA Mostaganem par deux buts à un ,pour L,'OM qui est classé dernière au classement avec ( 12pts).

F. Y.

Groupe Centre-Est

Résultats et classement de la Ligue 2 amateur de football (Groupe Centre-Est), à l'issue de la 15e et dernière journée de la phase aller, disputée dimanche :

MSP Batna - NRB Teleghma1-0

USM El Harrach - MC El Eulma4-0

AS Ain M'lila - MO Constantine1-0

IB Khemis El Khechna - Olympique Akbou0-1

AS Khroub - O. Magrane3-0

E Sour Ghozlane - USM Annaba2-2

HB Chelghoum Laid - CA Batna1-1

IRB Ouargla - JS Bordj Menael0-3

Classement Pts J

1). Olympique Akbou 38 15

2). MSP Batna 31 15

3). CA Batna 28 15

4). JS Bordj Menael 27 15

5). MO Constantine 22 15

6). NRB Teleghma 21 15

7). IB Kh. El-Khechna 20 15

8). HB Chelghoum Laïd 19 15

9). IRB Ouargla 17 15

--). O. Magrane 17 15

--). AS Khroub 17 15

12). USM El Harrach 14 15

--). AS Aïn M'lila 14 15

14). ES Ghozlane 13 15

--). USM Annaba 13 15

16). MC El Eulma 10 15.

Centre-Ouest

Résultats complets et classement de la Ligue 2 amateur de football (Groupe Centre-Ouest), à l'issue de la 15e et dernière journée de la phase aller, disputée dimanche :

ESM Koléa - CR Témouchent0-1

NA Hussein Dey - JS Guir1-2

JSM Tiaret - WA Mostaganem2-1

SKAF Khemis Miliana - SC Mecheria2-0

ES Mostaganem - GC Mascara2-0

WA Boufarik - ASM Oran2-1

RC Arbaâ - RC Kouba0-0

O. Médéa - MCB Oued Sly1-1

Classement Pts J

1). RC Kouba 34 15

2). ES Mostaganem 32 15

3). GC Mascara 27 15

4). ESM Koléa 26 15

--). CR Témouchent 26 15

6). WA Mostaganem 22 15

--). SKAF El Khemis 22 15

8). MCB Oued Sly 18 15

--). WA Boufarik 18 15

10). ASM Oran 17 15

11). JSM Tiaret 16 15

12). SC Mecheria 15 15

--). RC Arbaâ 15 15

14). NA Husseïn Dey 14 15

15). O Médéa 12 15

--). JS Guir Abadla 12 15.