Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf est arrivé, dimanche à Rome (Italie), pour représenter le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux travaux du Sommet Italie-Afrique prévus lundi, indique un communiqué du ministère.

Les travaux du Sommet seront marqués par "le débat de plusieurs questions relatives aux défis communs entre l'Afrique et l'Europe, comme les changements climatiques, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique", ajoute le communiqué. Il est prévu également le lancement d'un nouveau plan de coopération entre les pays africains et l'Italie, baptisé "Plan Mattei pour l'Afrique", lequel prévoit "un programme d'investissements et de partenariats, liés essentiellement au secteur de l'énergie", ajoute le communiqué.

La participation de l'Algérie à ce Sommet "vise à affirmer la nécessité de placer les besoins et les aspirations des pays africains au centre des préoccupations du partenariat Afrique-Italie, en sus de proposer des projets concrets susceptibles de soutenir le développement socio-économique des espaces sahélo-saharien et euro-méditerranéen", a-t-on précisé. Dans son intervention lors de la séance sur la sécurité énergétique, M. Attaf devrait présenter la vision de l'Algérie et ses efforts en tant que partenaire fiable contribuant de manière concrète et efficace au traitement des défis et problématiques posés dans ce contexte, conclut le communiqué.