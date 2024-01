Cinq personnes sont mortes du virus de l’encéphalite équine occidentale en Argentine, parmi 39 cas d’infection enregistrés dans cinq des 24 provinces du pays d’Amérique du Sud, a déclaré dimanche le ministère argentin de la Santé.

Les cas se sont concentrés principalement dans la région centrale du pays, avec 38 des 39 infections enregistrées dans les provinces de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Rios et Cordoba, et un cas dans la province nord de Santiago del Estero.

Tous les cas ont besoin d’hospitalisation. Les patients ont en moyenne 55 ans, le plus âgé ayant 81 ans et le plus jeune neuf mois, a indiqué le ministère.

Le virus est essentiellement transmis dans les zones rurales par la piqûre de moustiques infectés. Chez l’homme, la plupart des cas sont asymptomatiques ou présentent des symptômes légers tels que de la fièvre, de la fatigue, des douleurs musculaires et un malaise général.