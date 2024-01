Les services agricole de la wilaya de Bordj Bou Arréridj s’attèlent à cultiver 800 hectares en diverses catégories de légumes secs au titre de l’exercice agricole (2023-2024), a-t-on appris dimanche du wali, Kamel Nouceur Dans le cadre de la stratégie nationale adoptée pour la concrétisation d’une autosuffisance alimentaire, le secteur local de l’agriculture vise à cultiver des légumes secs (lentille, pois chiches, haricot, petit pois, entre autres) sur une superficie de 800 hectares répartie sur trois exploitations agricoles pilotes situées dans les communes de Bir Kasd Ali, de Tikestar et de Ras El Oued, a précisé le même responsable dans une déclaration à la presse en marge d’une sortie de terrain. Les efforts "se poursuivent par les autorités locales pour accompagner les agriculteurs et bannir les contraintes rencontrées à travers la mise en place à titre gracieux de la matière première en vue de contribuer à la concrétisation de la stratégie d’autosuffisance alimentaire", a souligné le même responsable précisant que "l’Etat se chargera de l’achat du produit avec des incitations matérielles au profit des agriculteurs désirant investir dans la filière des légumes secs".

A cette occasion, la chef de l’exécutif local a lancé un appel aux agriculteurs pour adhérer à cet effort national, et ce en collaboration avec les différentes parties, affirmant que tous les moyens ont été mobilisés pour réussir l’opération de raccordement des exploitations agricoles au réseau d’électricité, l’octroi d’autorisation de réalisation de forage, ouverture de pistes agricoles et de mettre le matériel de la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) à la disposition des agriculteurs de la filière des légumes secs.