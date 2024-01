Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a déclaré, jeudi à Ouled Djellal où il effectuait une visite de travail, que les projets dont a bénéficié la wilaya en matière de structures sanitaires, "contribueront à en faire un pôle de santé par excellence".

Le ministre a précisé, dans une déclaration à la presse, qu’Ouled Djellal est une "toute jeune wilaya qui a bénéficié, pour la première fois, de cinq importants projets portant sur la réalisation de structures de santé", ce qui constitue, selon lui, "un bond en avant en matière de développement".

Il a insisté, à cet égard, sur le fait que l’entrée en service de ces acquis fera de cette wilaya "un pôle de santé par excellence", contribuant ainsi à "améliorer notablement la qualité des services de santé fournis aux citoyens qui n’auront plus à se déplacer vers d’autres wilayas pour se faire soigner".

Présidant les cérémonies de pose des premières pierres de ces projets, M. Saihi a particulièrement insisté sur le respect des délais contractuels et des normes de qualité lors de la construction, rappelant l’importance de ces nouvelles structures dans le renforcement des pôles de santé du pays.

"La mise à niveau du système de santé est l’une des priorités du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a toujours insisté sur la prise en charge des besoins de la population par le renforcement et l’équipement des structures de santé afin d’assurer une bonne couverture sanitaire dans les nouvelles wilayas", a rappelé le ministre de la Santé.

Au cours de cette visite, M. Saihi a présidé la cérémonie de pose de la première pierre de plusieurs projets, notamment une unité d’urgences médicales de 30 lits dans la commune de Doucen, deux hôpitaux de 120 lits et un hôpital "Mère et Enfant" d’une capacité de 80 lits au chef-lieu de wilaya, ainsi qu’un hôpital de 60 lits et un institut supérieur de formation paramédicale dans la commune de Sidi Khaled.

Deux centres de néphrologie et de dialyse, fruits d’investissements privés, ont également été mis en service par le ministre dans les communes d’Ouled Djellal et de Sidi Khaled où les patients souffrant d’insuffisance rénale pourront recevoir les soins appropriés.