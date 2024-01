Une vaste campagne de nettoiement de «Oued Saïda», qui traverse le chef-lieu de wilaya a été lancée, dans le cadre d’une opération de préservation de l’environnement.

Cette opération, supervisée par les autorités locales, vise à nettoyer «Oued Saïda», qui s’étend sur une longueur de 12 km, à partir de haï «Commandant Mejdoub» jusqu’à haï «Boukhers», comprend l’évacuation des déchets charriés par les eaux de pluie et autres dépôts, le nettoyage du cours d’eau et des principales canalisations, outre l’évacuation des déblais et des déchets le long des bordures.