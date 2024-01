Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire Brahim Merad a procédé, dimanche soir, à l’installation officielle du wali délégué de Labiodh Sidi Cheikh (El Bayadh), Moudene Abderabi, et ce en exécution de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant promotion de sept daïras du pays en wilayas déléguées.

Lors de cette cérémonie, qui a vu la présence des autorités locales de la wilaya d’El Bayadh, des élus, de la famille révolutionnaire, des notables et cheikhs de la région, des représentants de la société civile des daïras de Labiodh Sidi Cheikh, Boussemghoun et Chellala, qui constituent la

nouvelle wilaya déléguée, le ministre a souligné que "cet évènement est historique pour la population de la ville de Labiodh Sidi Cheikh, une région de la résistance, de l’authenticité et de l’histoire précieuse à tout algérien".

Il a ajouté : "il est temps que cette région de lutte et de résistance, saturée du sang pur des vaillants combattants de la résistance populaire, symboles de l'Algérie à travers les âges, comme Cheikh Bouâmama et Ouled Sidi Cheikh, que cette région unique, avec son identité distincte, profondément ancrée dans l’histoire humaine, d'acquérir le statut administratif qui lui permet de remplir son rôle de développement régional et national".

Le ministre a souligné que Labiodh Sidi Cheikh "entame, aujourd'hui, un nouveau parcours tracé par les mains de ses enfants, grâce à la décision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de la promouvoir au rang des wilayas déléguées, afin de lui permettre d'occuper la catégorie de wilaya complète de pleines prérogatives, ce qui, nous l'espérons, sera l'occasion de réaliser le décollage du développement aspiré par sa population ».

M. Merad a indiqué que la création de ces nouvelles wilayas déléguées intervient "grâce à la vision du Président de la République, qui connaît parfaitement, correctement et précisément le territoire national et, le citoyen algérien, il connait où se trouvent les lacunes pour restituer les équilibres requises dans le pays".

La priorité du Président de la République, depuis qu'il a accédé au pouvoir, a été celle du citoyen où qu'il soit, à travers sa promotion et la valorisation du milieu dans lequel il vit, a ajouté le ministre.

Dans ce cadre, le ministre a évoqué les décisions du Président de la République concernant le programme des zones d'ombre et les résultats positifs obtenus par ce programme de développement, en rétablissant les équilibres et en éliminant les phénomènes de la pauvreté.

"La vision du Président de la République a également permis à certains territoires de sortir de l'oubli, grâce à la création des dix wilayas au sud du pays, qui ont eu l'occasion d'exprimer leurs capacités et d'exploiter leur potentiel, un effort qui vise à rétablir l'équilibre entre les régions du pays", a-t-il souligné.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réussi, par ses décisions à faire de ces nouvelles wilayas des mécanismes de développement et c'est une démarche qui entre dans les équilibres majeurs", a relevé M. Merad.

Le ministre a également mis l’accent sur les efforts déployés pour réaliser un développement global dans le pays, à travers des projets ferroviaires qui ont été lancés au niveau du pays, à l’instar de la ligne

Arzew (Oran), passant par Bechar jusqu’à Ghar Djebilet de la wilaya de Tindouf, qui permettra une exploitation optimale des ressources minières, en plus d’autres nouvelles lignes ferroviaires, permettant le déplacement du Nord au Sud, outre d’importants projets d’alimentation en eau potable à travers les stations de dessalement de l’eau de mer.

Dans ce cadre, il est attendu la réception de six stations de dessalement, avant la fin de l’année en cours, et ce dans le cadre de la vision du président de la République d’offrir au citoyen une vie décente.

Le ministre a indiqué, lors de l'installation du wali délégué, que sa rencontre avec la population locale a permis un échange de visions sur la nouvelle approche de développement que l'Etat aspire à établir, et une occasion pour déterminer l'état de disponibilité des structures de la wilaya déléguée.

Il a également souligné que des travaux seront réalisés "en peu de temps" pour faire de ces wilayas déléguées de véritables wilayas à part entière "au cours de la prochaine année 2025".

Le ministre a souligné que la création de ces wilayas déléguées est une décision visant à rapprocher le centre de décision du citoyen, ainsi qu'à utiliser au mieux les capacités qui existent dans chaque wilaya, en ordonnant au wali délégué nommé d’élaborer un plan avec des caractéristiques et des objectifs clairs, avec la participation de tous les acteurs en vue de réaliser le développement local.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a procédé, en marge de cette cérémonie, à la pose de la première pierre pour la réalisation d’un hôpital de 90 lits à la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh, où il a insisté sur l’importance du projet, qui a nécessité une enveloppe financière de l’ordre de plus de 2,3 milliards DA, ainsi que la nécessité du respect des délais de réalisation fixés à 20 mois.

Le ministre a écouté un exposé détaillé présenté par le wali d’El Bayadh, Noureddine Belaribi, sur les atouts économiques, agricoles, touristiques et culturelles et les structures dont dispose la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh, avec ses trois daïras et sept communes.