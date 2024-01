L’Etablissement public hospitalier «Akid Othmane» d’Aïn El-Turck (Oran) a été renforcé par l’extension des unités de transfusion sanguine et d’oncologie, en vue d’améliorer les prestations fournies aux citoyens, a-t-on appris, samedi, auprès de cette structure sanitaire.

Concernant l’opération d’extension dont a bénéficié l’unité de transfusion sanguine, une nouvelle salle composée de trois lits dotés d’appareils de transfusion de sang a été ajoutée, permettant d’accroître le nombre de malades pris en charge de 45 à 60 personnes par jour, a-t-on ajouté. Pour sa part, l’unité d’oncologie a été touchée par l’extension, avec une nouvelle salle réservée aux hommes, avec 8 nouveaux sièges et un lit, qui s’ajoutent à l’ancienne salle qui compte 13 sièges et un lit, réservée aux femmes. En outre, une nouvelle salle a été ajoutée à cette unité, après son aménagement, destinée au tri médical et aux consultations médicales pour une capacité d’accueil de 4 lits.