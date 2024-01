Le parti du Front des forces socialistes (FFS) a plaidé samedi au théâtre régional de Bejaia, en faveur d’une nouvelle dynamique de développement et d’épanouissement socio-économiques au pays et une "mobilisation populaire très large" pour faire face aux défis extérieurs.

"Il faut se passer la main pour relever les défis et s’engager dans une œuvre de construction collective, solidaire et consensuelle", a souligné le premier secrétaire national du parti, Youcef Aouchiche, qui en appelle à une "convergence fondamentale", celle "inhérente au rétablissement de la confiance entre la société et les institutions de l’Etat".

Intervenant à l’occasion d’une conférence débat, l’orateur, s’est dit néanmoins "optimiste" quant à la réalisation de cet objectif "pour peu que tous les acteurs fassent preuve de compromis et convergent sur l’essentiel", en l’occurrence "la construction du pays sur des bases démocratiques et saines".

M. Aouchiche a fait référence, à ce titre, à l’appel du 1er novembre, rappelant les principes et les valeurs qui ont permis la victoire face au colonialisme.

"Les temps sont difficiles" a-t-il tenu à souligner dans ce contexte, mettant en exergue "les hostilités extérieures que subi le pays" et qui n’en sont en fait, selon ses propos, qu’"une pression exercée sur lui en vue de lui faire payer ses positions anti-impérialistes et son soutien aux causes justes".

"Nous sommes cernés par une ceinture de feu et à ce titre, il faut être extrêmement vigilant", a-t-il mis en garde, non sans évoquer les drames infligés au peuple palestinien qui subit "la guerre la plus sale que l’humanité ait connu", a dénoncé le premier secrétaire national du FFS.

Selon lui, "l’unique défense reste la mobilisation et l’implication populaire" .

ANR: tenue de la 2ème session ordinaire du Conseil national

Le conseil national de l'Alliance nationale républicaine (ANR) a tenu, les 26 et 27 janvier à Alger, sa 2e session ordinaire qui a porté sur l'examen des développements nationaux et internationaux, l'évaluation des activités du parti pour l'année 2023 outre les questions organisationnelles et le plan d'action 2024 du parti, a indiqué le communiqué final de la réunion.

En ce qui concerne l'évaluation des activités du parti pour l'année 2023, le Conseil national du parti a adopté le rapport moral et financier de l'exercice 2023, se félicitant " des efforts énormes" consentis, d'autant que l'année écoulée a été marquée par l'organisation de plusieurs activités politiques et organisationnelles ainsi que des rencontres de proximité avec les citoyens, à travers plusieurs wilayas du pays en sus de " la consécration de la politique de dialogue et de la concertation" avec les partis politiques.

L'action du parti a également porté sur " l'activation de la diplomatie partisane", à travers la tenue de rencontres d'échange et de dialogue avec les représentations diplomatiques accréditées en Algérie, ainsi que des conférences et de visites de solidarité avec les causes justes, en tête desquelles, les questions palestinienne et sahraouie. Evoquant les activités de l'année précédente, l'ANR a cité, entre autres, l'organisation du 6e Congrès ordinaire du parti, ainsi que de la 4e université d'été, étant " le cadre idoine" à même de définir les grandes orientations politiques, de développer et d'actualiser le programme du parti.

Par ailleurs, le parti a rappelé les défis sécuritaires exigeant une forte adhésion des Algériens autour de leurs institutions sécuritaires, en tête desquelles, l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)", pour faire face aux défis sécuritaires et préserver l'unité et la souveraineté nationales.Réitérant sa condamnation des agressions sionistes contre les territoires palestiniens, la même formation politique a appelé à un arrêt immédiat de ces agressions abjectes dans le souci de réunir toutes les conditions propices pour relancer le processus de règlement politique et parvenir, ainsi, à une solution juste et durable.

Il a également salué le soutien diplomatique, politique et populaire croissant à la question palestinienne à travers les quatre coins du monde, notamment les efforts consentis par la diplomatie algérienne dans les fora internationaux, en sus des démarches juridiques engagées par l'Afrique du Sud en vue de poursuivre en justice l'entité sioniste devant la cour internationale de justice (CIJ) Le parti a également réitéré sa position de principe, consistant en le soutien inconditionnel au droit du peuple sahraoui frère à l'autodétermination dans le cadre des chartes et des résolutions des Nations Unies.