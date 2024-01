Des participants à une Journée d'études sur le syndicaliste martyr "Abdelhak Benhamouda" ont salué, samedi à Alger, le parcours militant du défunt, qui a consacré sa vie à la défense des droits des travailleurs et de l'unité nationale.

Lors de cette rencontre, organisée par l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) en coordination avec l'Observatoire national de la société civile, à l'occasion de la commémoration du 27e anniversaire de l'assassinat de l'ancien Secrétaire général (SG) de l'UGTA, Abdelhak Benhamouda (28 janvier 1997), les intervenants ont unanimement salué "le parcours syndical riche du défunt, qui a consacré sa vie à faire entendre la voix des travailleurs et à défendre leurs droits en dépit des conditions difficiles que traversait l'Algérie à l'époque". Placée sous le thème "Chahid Abdelhak Benhamouda...

Parcours et Sacrifice", cette Journée d'études a été entamée par une allocution d'ouverture du SG de l'UGTA, Amar Takdjout, qui a livré un témoignage vivant sur le défunt, connu pour "sa modestie, son écoute attentive, sa capacité à négocier et sa sagesse dans la résolution des problèmes auxquels se heurtaient les travailleurs à l'époque". A cette occasion, le SG de l'UGTA a souligné la nécessité de suivre le parcours du défunt, qui a prôné "le dialogue et le respect des divergences d'opinions".

De son côté, le professeur d'histoire Mustapha Abid (université de M'sila) a présenté un exposé sur le parcours militant de feu Benhamouda, qu'il a entamé dans l'enseignement avant de se lancer dans l'action syndicale en 1972, jusqu'à son élection deux (2) fois de suite Secrétaire général de l'UGTA.

Dans le même sillage, les compagnons du défunt ont passé en revue les positions du syndicaliste, notamment sa défense acharnée de l'unité nationale, en rappelant sa célèbre citation : "Nous vivons par et pour cette patrie, pas d'histoire, pas d'identité ni de démocratie que dans le giron de cette patrie".

Cette rencontre rehaussée par la présence du Conseiller du président de la République chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, Mesbah Mohamed Chafik, et des représentants d'organisations syndicales, de partis politiques et de la société civile, était l'occasion de distinguer les membres de la famille du défunt.