Quelques 70 pilotes dont 32 Algériens devraient participer à la première édition du Rallye international de Libye (auto et moto), prévu du 20 au 27 février prochain sur un parcours total estimé à environ 850 km, réparti en quatre étapes, a appris l'APS dimanche auprès des organisateurs.

" Le rallye International de Libye verra la participation d'environ 70 pilotes à bord de dix véhicules (pilote et co-pilote) de la catégorie "T2" et 30 motos (KTM), quatre véhicules (pilote et co-pilote) du SSV et six motos de la catégorie "Quad", en plus des organisateurs et représentants du partenaire technique (Maghadet Rally Team)", a précisé la même source.

Le Rallye international de Libye est classé en deuxième position après celui de Dakar, que ce soit d'un point de vue technique ou dans le domaine de l'arbitrage et des conditions de participation, ont relevé les organisateurs qui soulignent que de nombreux pays ont confirmé leur participation, dont l'Algérie qui, à elle seule, participera avec 20 motos KTM et six quads "T2", en plus de la Tunisie, de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas et de l'Espagne.

Le parcours choisit par les organisateurs comprend des routes pavées, routes non pavées (montagnes, vallées, sable, pistes relativement difficiles et de longues distances qui dépendent de la puissance du moteur et des capacités du pilote et co-pilote).

La première édition du Rallye comprend quatre étapes, dont le départ se fera depuis la ville de Nalut, en passant par Sinawan, pour arriver à Ghadamès (étape 1), puis un circuit fermé (Ghadamès- Darj, Ghadamès) pour la deuxième étape, ensuite Ghadamès - Awal - Ghadamès (troisième étape) et enfin Ghadamès - Sinawan - Awal - Lac Aid al-Dabban, puis retour à Ghadamès (étape 4).

Pour rappel, le Rallye International de Libye a été créé en 2002 et devient jusqu'en 2010, une tradition annuelle, jusqu'à ce que le nombre de participants des pays européens atteigne 160 pilotes dans les catégories auto, moto et camions.

Ensuite, les organisateurs ont pris l'initiative d'organiser des rallyes internationaux en dehors de la Libye.

La première course internationale s'est déroulée en Tunisie en 2011, puis en Belgique en 2012.

Voici le programme

du Rallye International

de Libye :

20 février :

Arrivée des participants, inscription, contrôle technique, puis phase expérimentale

21 février :

Départ de Nalut - Sinawan – Ghadamès (290 km)

22 février :

Ghadamès- Darj - Ghadamès (220 km) 23 février : Ghadamès- Awal - Ghadamès (130 km)

24 février :

Ghadamès Sinawan- Awal- Lac Aid al- Dabban - Ghadamès (170 km)

25 février :

Cérémonie de remise des trophées aux participants

26 février :

visites touristiques dans la vieille ville 27 février : Départ vers Tripoli.