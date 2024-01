Les travaux de réalisation des réseaux d’assainissement dans plusieurs quartiers de la ville de Tébessa ont été lancés dernièrement, a révélé samedi la directrice de wilaya des Ressources en eau, Sonia Rehahlia.

Les travaux ont ciblé les quartiers Zaouia et El Arami en plus du boulevard Chadli Bendjedid dans la ville de Tébessa pour plus de 27 millions de dinars dans le cadre des programmes sectoriels décentralisés pour un délai de 8 mois, a déclaré à l’APS la même responsable.

Il sera procédé dans ce cadre à la réalisation de 33 unités pour les groupements d’évacuation sanitaire et autres pour le regroupement et l’évacuation des eaux pluviales en plus de l’installation de couverts en acier pour ces groupements à l'effet de faciliter les opérations d’intervention des agents de l’Office national de l’assainissement (ONA), a ajouté la même responsable.

Cette importante opération vise l’amélioration du cadre de vie dans ces quartiers à grande densité populaire et s’inscrit également dans le cadre des programmes visant la protection des citoyens des maladies à transmission hydrique (MTH).