La pagayeuse algérienne Carole Bouzidi sera engagée dans une compétition internationale du 9 au 11 février prochain, dans l'Ile de la Réunion, avec l'objectif d'offrir à son pays un quatrième billet pour les Jeux olympiques de Paris-2024.

"La route pour une qualification olympique est très longue, mais j'ai déjà fait une bonne partie du chemin, en m'imposant comme la première algérienne sur le plan mondial. A présent, il ne me reste plus qu'à terminer le job, lors de cette prochaine compétition à la Réunion", a indiqué l'Algérienne dans une déclaration au site officiel de la fédération (FASACK).

Trois de ses compatriotes sont déjà officiellement qualifiés pour les prochains Jeux olympiques d'été. Il s'agit de Sid Ali Boudina et Nihed Benchadli en aviron et Brahim Guendouz en para-canoë.

Pour peaufiner leur préparation, Boudina et Benchadli ont jeté leur dévolu sur CREPS de Nantes (France), alors que Guendouz a préféré la ville de Séville, en Espagne.