La Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) prolongera "dans les prochains jours" son contrat de sponsoring avec le Groupe Sonelgaz, a-t-on appris, samedi, auprès du président de cette

instance sportive.

"Un accord a été trouvé avec les responsables du Groupe Sonelgaz pour la prolongation du contrat de sponsoring qui nous lie.

La signature du nouveau bail, d’une durée d’une année, aura lieu dans les tout prochains jours", a déclaré Yacine Louail à l’APS.

S’agissant de la valeur du nouveau contrat, le même responsable a affirmé que le partenaire de sa fédération va revoir à la hausse le montant alloué à ce propos pour le porter à 20 millions DA au lieu de 15 millions, qui était le montant du contrat de l’année 2023. "C’est une bonne chose pour nous, d’autant qu’il s’agit d’une discipline pourvoyeuse de médailles sur le plan international.

Nous remercions les responsables de Sonelgaz pour cet intérêt qu’ils accordent à notre fédération", s’est-il réjoui.

Dans le même registre, M. Louail a fait savoir que des contacts sont engagés avec d’autres entreprises économiques en vue de bénéficier d’autres contrats de sponsoring, dont un opérateur de téléphonie mobile avec lequel les pourparlers sont "dans une phase finale". "Toutes ces démarches permettront à la FAA de diversifier ses ressources de financement dans l’optique de développer davantage la discipline en Algérie, et ce, en aidant notamment les clubs et les ligues de wilayas, dont les subventions allouées par les autorités locales de leurs wilayas respectives sont loin de couvrir leurs charges et leur aider à assurer une bonne formation des jeunes talents", a encore précisé le même responsable.

La FAA a tenu, jeudi dernier à Oran, son assemblée générale ordinaire au titre de l’année 2023 au cours de laquelle le bilan moral et financier de son actuel bureau exécutif a été approuvé à l’unanimité, rappelle-t-on.