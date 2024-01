Le MC Alger, leader incontesté et incontestable de la Ligue 1 Mobilis depuis l'entame de la saison, a confirmé son statut de favori pour le titre de cette édition 2023-2024, en achevant la phase "aller" par une victoire en déplacement chez le MC Oran (2-0), vendredi soir au stade Ahmed Zabana, pour le compte de la 15e journée.

Un succès qui a tardé à se dessiner, car il a fallu attendre la 64e minute de jeu pour voir Bayazid trouver le chemin des filets, avant que Belharrane ne double la mise pour les visiteurs, en marquant un but contre son propre camp à la 85e.

Un précieux succès en déplacement qui offre au Doyen une avance de dix points sur son premier poursuivant au classement général, le Paradou AC, qui s'est intronisé comme nouveau Dauphin dès l'entame de cette 15e journée. En effet, le bal avait commencé un peu plus tôt dans l'après-midi, avec une très bonne affaire du PAC, qui a ramené une précieuse victoire de son déplacement chez l'USM Khenchela (2-1).

C'était à l'occasion d'un duel direct entre les deux troisièmes au classement général de la Ligue 1 Mobilis, ayant tourné finalement à l'avantage du PAC, grâce aux réalisations de Titraoui (47') et Kouhili (90'+4), alors que le Ghanéen Maxwel Baakoh avait ouvert le score pour l'USMK, en transformant un pénalty à la 29e minute de jeu. Une victoire importante en déplacement, qui propulse le PAC seul à la deuxième place du classement général, avec 26 points, alors que l'USMK recule à la quatrième place, avec 23 unités.

En effet, la troisième place qu'occupait l'USMK avant cette 15e journée revient désormais à l'Entente de Sétif, après être sortie victorieuse du Derby de l'Est contre le CS Constantine, dans lequel elle s'était difficilement imposée (2-1).

L'Aigle noir avait commencé par être mené au score, puisque c'est le Constantinois Rebiai qui était le premier à trouver le chemin des filets, et dès la 5e minute de jeu, avant de renverser la vapeur, grâce notamment à Lahemri, sur pénalty à la 11e, puis Chikhi (29'), pour l'emporter finalement (2-1). Un précieux succès, là encore, car il permet à l'Entente de se hisser provisoirement sur la troisième marche du podium, avec 24 points, alors que les Sanafir reculent à la huitième place, avec 21 unités.

Les péripéties de cette dernière journée de la phase "aller" se poursuivront samedi, avec à l'affiche le choc CR Belouizdad - JS Saoura, entre les deux cinquièmes, qui s'affronteront dans un duel direct à partir de 18h00, au stade du 5-Juillet. Un choc de sommet de tableau, qui sera précédé de trois autres duels,à savoir : ES Ben Aknoun - MC El Bayadh, JS Kabylie - US Souf et US Biskra - ASO Chlef, qui se dérouleront un peu plus tôt dans l'après-midi.

Les débats se clôtureront le lendemain, dimanche, avec le déroulement du match USM Alger - NC Magra, prévu à partir de 18h00, au stade du 5-Juillet, entre le troisième qui reçoit le onzième.

Résultats partiels et classement provisoire de la Ligue 1 Mobilis de football, à l'issue des matchs de vendredi après-midi, pour le compte de la 15e journée, devant se poursuivre samedi et dimanche :

Vendredi :

USM Khenchela - Paradou AC1-2

ES Sétif - CS Constantine2-1

MC Oran - MC Alger 0-2

Classement : Pts J

1). MC Alger 36 15

2). Paradou AC 26 15

3). ES Sétif 24 15

4). USM Alger 23 13

--). USM Khenchela 23 15

6). CR Belouzidad 22 12

--). JS Saoura 22 14 8). CS Constantine 21 14

9). JS Kabylie 19 14

10). US Biskra 18 14

11). MC El Bayadh 17 13

--). NC Magra 17 14

13). ASO Chlef 16 14

14). MC Oran 09 14

--). ES Ben Aknoun 09 14

16). US Souf 04 14.