Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a annoncé, jeudi, que le prochain sommet arabe se tiendrait à Bahreïn le 16 mai. L'organisation panarabe a indiqué dans un communiqué que le roi de Bahreïn, Hamed ben Issa Al Khalifa a reçu, jeudi à Manama, Aboul-Gheit et la délégation qui l'accompagnait.

Selon le communiqué, Aboul-Gheit a souligné que sa réunion avec le roi "marque le début du processus de préparation conjoint entre le secrétariat général de la Ligue arabe et le royaume de Bahreïn pour le prochain sommet arabe qui doit se tenir à Bahreïn en session ordinaire le 16 mai, pour la première fois dans l'histoire du pays". Et d'ajouter : "J'ai toute confiance dans la capacité de Bahreïn à accueillir un sommet réussi à tous égards.

Il a été convenu d'intensifier le travail conjoint entre le gouvernement de Bahreïn et le secrétariat général dans la période à venir afin d'accélérer l'achèvement de toutes les dispositions nécessaires pour que le sommet se déroule de la manière souhaitée".