Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a appelé, jeudi à Biskra, lors d’une journée d’étude intitulée "Drogues et jeunesse : défis et solutions", organisée au pôle universitaire de Chetma, à "adopter une approche préventive contre la propagation du fléau de la drogue chez les jeunes ".

"Il est nécessaire d’examiner les mesures prises pour lutter contre ce phénomène dans le cadre d’un système national de prévention incluant toutes les parties pour protéger les jeunes, se concentrer sur points faibles de la lutte contre la drogue et faire la lumière sur les campagnes de sensibilisation et leur capacité à sortir les jeunes de ce fléau et de ses conséquences", a déclaré M. Hidaoui qui était accompagné du ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrahmane Hammad, et du wali de Biskra, Lakhdar Sedas. Le président du CSJ a également déclaré qu'il était «nécessaire d’exhorter à l’implication de tous les acteurs dans les campagnes de sensibilisation qui ciblent l’élément humain en tant que composante essentielle de la structure sociétale". M. Hidaoui a souligné, dans ce contexte, que l’évocation du phénomène de la drogue "implique d’aborder le phénomène en profondeur" et « d’engager tous les acteurs de la société civile et l’ensemble des institutions pour faire face à la menace de ce fléau, en lançant des campagnes de sensibilisation et en évaluant le résultat de ces campagnes pour déterminer si elles ont obtenu les résultats escomptés". Il a fait part, à cet égard, de la volonté du CSJ de constituer un "plus" dans la lutte contre le fléau de la drogue qui cible les jeunes, et "d’abandonner ces campagnes de sensibilisation circonstancielles, souvent marquées par une mauvaise coordination".

Cette rencontre d’une journée était organisée par le CSJ, en présence de représentants de plusieurs institutions officielles telles que les ministères de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’Education nationale, de la Santé et de la Justice, ainsi qu’un certain nombre d’acteurs d’associations locales et plus de 200 jeunes de différentes régions du pays.

La rencontre a été marquée par de nombreuses interventions relatives au phénomène de la drogue et des témoignages de jeunes ayant vécu le phénomène douloureux de l’addiction aux produits stupéfiants.