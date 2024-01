Le juge d'instruction près le tribunal de Mostaganem a ordonné, jeudi, de placer en détention provisoire un individu pour avoir déclenché un incendie dans un domicile entrainant le décès de quatre (4) personnes d'une même famille, a indiqué jeudi un communiqué du Procureur de la République près le même tribunal.

"En application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le parquet de la République près le tribunal de Mostaganem informe l'opinion publique que dans la nuit du 20 janvier 2024, suite à des informations parvenues aux services de Sûreté de la wilaya de Mostaganem faisant état du déclenchement d'un incendie au niveau d'un domicile, les services en question se sont immédiatement rendus sur place accompagnés des éléments de la Protection civile qui ont trouvé quatre (4) personnes de la même famille, décédées (une femme, ses parents et son fils) avec des traces de sang", lit-on dans le communiqué.

Il s'agit, selon les investigations effectuées par les services de la police judiciaire et les résultats de l'autopsie ordonné par le parquet, d'un homicide et incendie volontaires dont l'auteur, ex-conjoint de la première victime, a été identifié et arrêté.

"En date du 25 janvier 2024, le mis en cause a été déféré devant le parquet pour homicide volontaire avec préméditation, vol qualifié et incendie volontaire entrainant le décès, avec un mandat de dépôt requis à son encontre", selon la même source. "Après audition du mis en cause par le juge d'instruction, ce dernier a ordonné son placement en détention provisoire", conclut le communiqué.