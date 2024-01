La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a mis en exergue, jeudi à Alger, les mesures prises par son secteur pour prendre en charge les catégories démunies, à l'instar des bénéficiaires du dispositif de l'allocation forfaitaire de solidarité.

Lors d'une plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, Mme Krikou a affirmé que le secteur de la solidarité nationale "veille, à travers une série de mesures et de dispositifs sociaux pris à cet effet, à prendre en charge les catégories ciblées, à l'instar du dispositif de l'allocation forfaitaire de solidarité".

Dans ce sillage, elle a évoqué l'allocation forfaitaire de solidarité destinée et l'attribution d'une aide sous forme d'allocation mensuelle, en sus de la couverture sociale au profit des bénéficiaires et de leurs ayants-droit à travers la carte Chifa et ses avantages conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La ministre a, également, fait savoir que les textes régissant l'allocation forfaitaire de solidarité ont été enrichis, faisant état de la centralisation de sa gestion au niveau de l'Agence de développement social afin de renforcer les mesures de prise en charge des bénéficiaires de cette allocation.

Afin de faciliter l'accès des bénéficiaires de l'allocation aux services de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), à l'instar de la carte Chifa, Mme Krikou a rappelé certaines mesures prises en vertu d'une convention signée entre le ministère de la Solidarité nationale et le ministère du Travail visant à réduire les délais et à permettre à cette catégorie d'éviter le déplacement à la CNAS.