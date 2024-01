Le Directeur général de la compagnie nationale Air Algérie, M. Yacine Benslimane, a tenu une réunion de travail au niveau de la direction régionale de la compagnie, avec les agences de tourisme de Ouargla et de certaines wilayas avoisinantes, afin d’examiner les voies du renforcement de la coopération entre les deux parties, indique vendredi un communiqué de la compagnie.

Cette rencontre qui s’est tenue en présence de cadres de la compagnie et du président de l’Union nationale des agences de tourisme, a permis «à toutes les parties d’évoquer les voies à même de renforcer le partenariat et la coopération et de se concerter autour des prévisions et des orientations des agences de tourisme, étant le premier partenaire de la compagnie nationale, ainsi que d’écouter leurs préoccupations», lit-on dans le communiqué.

La réunion «vise à tirer profit des expériences de ces agences, à la lumière des défis auxquels fait face le secteur du transport aérien et de la rude concurrence entre les compagnies aériennes», ajoute le communiqué, soulignant «que ces réunions de travail avec les agences de tourisme permettront de concevoir et de proposer des produits de qualité au profit du client algérien et des touristes dans la région du Sud».