Le ministre de l’Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab a reçu, jeudi, des membres des deux chambres du Parlement représentant la circonscription électorale de la wilaya de Médéa pour écouter leurs préoccupations concernant le raccordement de certaines régions de la wilaya en énergie, notamment les nouvelles agglomérations et les logements ruraux, selon un communiqué du ministère.

La rencontre qui s’est déroulée au siège du ministère a regroupé MM. Rebah Mohamed, Salemi Lakhder, Hamidi Youcef, Kebrita Mohamed, Miloudi Rachid, Ibrahimi Ismail et Mabrouki Mohamed Lamine des membres des deux chambres du Parlement en sus de cadres du ministère, a précisé le communiqué, ajoutant qu’elle s’inscrit dans le cadre de l’écoute et de la prise en charge de quelques questions et préoccupations évoquées par les parlementaires.

La rencontre a permis de faire le point sur les questions abordées auparavant avec le ministre de l’Energie, notamment celles liées au raccordement énergétique (gaz et électricité) des nouvelles agglomérations, d’habitats ruraux, les zones reculées et les zones agricoles outre le financement des équipes sportives et le dossier de l’emploi à travers les structures du secteur, ajoute la même source.

Il a également été question de la réhabilitation et du transfert de certains réseaux électriques, de la réhabilitation des stations-services de la société Naftal et de leur équipement en produit Sirghaz, ainsi que de la possibilité de réalisation de nouvelles stations dans la wilaya, notamment tout au long de l’autoroute.

Selon le ministère, le sujet des projets d’investissements miniers dans la wilaya a été au centre des préoccupations des Messieurs les députés, à l’instar du projet d’extraction du matériau Barytine dans la commune de Berrouaghia. Au terme de cette rencontre, M. Arkab a donné des clarifications sur l’ensemble des préoccupations des députés, faisant part de la prise en compte de toutes les propositions, de leur examen et de leur traitement, notamment en ce qui a trait aux raccordements électriques des citoyens et des exploitations agricoles, dont 112 exploitations ont été raccordées à ce jour dans la wilaya.

Le ministre a également assuré de la poursuite de tous les programmes tracés auparavant en la matière, selon le communiqué qui rappelle que le taux de raccordement à l’électricité au niveau de la wilaya, a atteint un taux de 94%, tandis que le taux de raccordement au gaz naturel a atteint 76%.