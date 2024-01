L'Observatoire national de la société civile (ONSC), et le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) organiseront, fin janvier dans à la wilaya de Tamanrasset, la première Rencontre sur les enjeux de la jeunesse et de la société civile dans la transition numérique, sous le slogan "des méthodes innovantes...pour une nouvelle réalité", a indiqué, jeudi, un communiqué des deux organes.

Cette initiative qui intervient en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à l'accélération du processus de numérisation, constitue la première opération du plan d'action conjoint pour 2024, sur la contribution à la transition numérique nationale et le renforcement de la citoyenneté numérique pour le développement, selon la même source.

Cette rencontre verra la participation de différents secteurs, d'instances de la société civile, de jeunes et d'entreprises économiques en lien avec la transition numérique, outre le lancement de la première session de formation au profit de formateurs, les 29 et 30 janvier. Cette opération vise à "renforcer la contribution active à la réalisation de la transition numérique nationale et au renforcement de la citoyenneté numérique pour le développement, à travers un ensemble d'indicateurs incluant la promotion des capacités des acteurs de la société civile et de la jeunesse à proposer des mécanismes, des projets et des initiatives pour la transition numérique, et de s'enquérir des dangers liés aux transitions technologiques".

Elle vise également à "promouvoir le savoir-faire et les pratiques individuelles et collectives, en vue de concrétiser une citoyenneté active, ainsi que les mécanismes de facilitation au quotidien des opérations et formalité au profit des citoyens, à travers les efforts de l'Etat visant à renforcer l'e-paiement et à faciliter les transactions quotidiennes par la numérisation, en braquant la lumière sur les projets, les initiatives numériques et les opportunités de développement dans les wilayas de l'extrême sud. Les axes de cette rencontre engloberont une séance interactive autour de la contribution des jeunes et de la société civile à la numérisation numérique, en présence de 350 participants, en sus d'une exposition dédiée aux jeunes porteurs de projets et aux associations ayant une expertise en matière de numérisation et aux entreprises économiques dans le secteur numérique, avec la participation de 20 exposants. Evoquant l'importance de la formation de qualité, la rencontre traitera au niveau d'ateliers spécialisés, des thématiques portant essentiellement sur les fondamentaux de la numérisation, l'identité numérique: droits et devoirs, la protection des données personnelles, ainsi que sur la déontologie de l'utilisation des moyens numériques, conclut le communiqué.